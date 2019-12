Leto 2019 bo najverjetneje eno najtoplejših v zgodovini pri nas, je dejal meteorolog Brane Gregorčič. Foto: Pixabay

Obdobje netipično toplega vremena v naših krajih se bo konec tega tedna zaključilo. Še do sobote bo k nam z južnimi vetrovi pritekal afriško-sredozemski topel zrak. Od sobote pa se bo kroženje zraka nad Evropo spremenilo, nad območje Alp bo pritekal zrak iznad severnega Atlantika, ki bo postopno hladnejši, je obete opisal Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje (Arso).

Konec tedna se bo zaključilo tudi deževno vreme, v prihodnjem tednu se obeta suho vreme z nižjimi temperaturami. Ob jutrih bo lahko malo pod ničlo, več bo jasnine, tako da bodo tudi temperaturne razlike med jutri in dnevi po Gregorčičevih besedah spet večje, kot so bile v teh dneh oblačnega vremena.

Podobno zelo toplo vreme so vremenoslovci v Sloveniji nazadnje zabeležili pred 30 leti. Vendar so topla obdobja v zadnjem času postala pogostejša, vse manj je hladnih obdobij. V letošnjem letu je bil le mesec maj podpovprečen glede temperatur, vsi ostali so bili v povprečju ali nadpovprečni, je pojasnil Gregorčič.

Leto 2019 bo med najtoplejšimi v zgodovini

Letošnje leto se bo gotovo uvrstilo med najtoplejša leta doslej za Slovenijo, predvideva meteorolog Gregorčič, ki ocenjuje, da bo povprečna letna temperatura nad dolgoletnim povprečjem.

Ob tem je poudaril, da se dvigovanje temperatur dogaja že nekaj let. Najtoplejša zima je bila zima 2006/2007, najbolj vroče poletje pa leta 2003. A od takrat ostajamo na podobno visokih temperaturah. Vzorec se sicer spreminja in smo še vedno deležni hladnih mesecev, a toplih obdobij je vse več, hladnih pa vse manj.