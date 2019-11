Prizor iz Grčije. Foto: EPA

Z obilnim deževjem se že več dni soočajo tudi na jugu Francije, kjer so prav tako zaprte številne ceste. Med Nico in pristaniškim mestom Toulon ne vozijo vlaki. V departmaju Var so zabeležili najmanj štiri smrtne žrtve, več ljudi pa je bilo poškodovanih. V nekaterih delih tega francoskega departmaja je v zadnjih 24 ali 48 urah padlo toliko dežja, kot ga običajno v dveh ali treh mesecih.

Neurje usodno za jadralca

V nedeljo je močno neurje prizadelo osrednjo Grčijo. V bližini Patrasa na zahodu polotoka Peloponez sta umrla dva jadralca, ki se jima je prevrnila jadrnica. Ker na tem območju še vedno piha močan veter, so zaprli več cest ob obali. Zaprta je tudi avtocesta med Atenami in Patrasom, na katero se je sprožilo tudi več zemeljskih plazov.

V Piemontu in Liguriji novembra več padavin kot v celem letu

Obilno deževje je sprožilo več plazov tudi v italijanskih deželah Piemont in Ligurija, v kateri so novembra zabeležili več padavin kot v povprečju v celem letu. Zaprte so številne ceste. Že v soboto je plaz odnesel del viadukta na avtocesti A6 med Torinom in Savono v Liguriji, zaprta je tudi avtocesta med Torinom in Piacenzo. V Piemontu so sicer preventivno na varno prepeljali okoli 520 ljudi.