Po besedah vodje izmene na Gasilski brigadi Koper Dragana Puzića je bilo pod vodo tudi širše območje Tartinijevega trga v Piranu, kjer so prav tako delili protipoplavne vreče in opravili nekaj intervencij. Foto: PGD Sečovlje

Zaradi visokega plimovanja in posledičnega zalivanja morja so gasilci koprske gasilske brigade ponoči opravili več intervencij. Koliko objektov je bilo skupno prizadetih oz. zalitih, je sicer težko reči, saj se je ponekod voda sama povlekla nazaj oz. so stanovalci sami poskrbeli za najnujnejše.

Včerajšnja najvišja višina morja na merilni postaji v Kopru 373 cm je bila druga najvišja od leta 1961 dalje. Najvišja višina v tem obdobju je bila novembra 1969 394 cm. pic.twitter.com/M2cKm9UU7c — ARSO vode (@ARSO_VODE) November 13, 2019

Na Agenciji RS za okolje so medtem izdali novo opozorilo pred poplavljanjem morja, katerega gladina se močno zvišuje. Morje bo tako do 10. ure poplavilo nižje dele obale v višini med 20 in 40 centimetri. Kot poroča Arso je, voda na Punti v Piranu spet sega do kolen.

"Današnje razmere nedvomno pričajo o tem, da smo ljudje nemočni proti naravi. Lokalna gasilska društva, civilna zaščita, Okolje Piran in številni prostovoljci so dolgo v noč delali, da bi omilili povodenj v Piranu, Portorožu, Strunjanu in drugod ob obali. V imenu občank in občanov, ki so jih prizadele sinočnje poplave, se jim za napor in neprespane ure iskreno zahvaljujemo. Nastalo škodo pristojni še ocenjujejo, vendar nas skrbi vremenska napoved, ki predvideva nove padavine. Živimo na lepem kraju ob morju, a pogosto pozabimo, da kar narava da, lahko v trenutku tudi vzame," je sporočil župan Občine Piran Đenio Zadković.

Piran ponoči in zgodaj zjutraj:

Foto: PGD Sečovlje Foto: PGD Sečovlje Foto: PGD Sečovlje Foto: PGD Sečovlje Foto: PGD Sečovlje Foto: PGD Sečovlje Foto: PGD Sečovlje Foto: PGD Sečovlje

Gasilci so bili najbolj dejavni v Izoli, in sicer na območju od mandrača do svetilnika, kjer so posredovali 15-krat pri prečrpavanju vode, delili so tudi protipoplavne vreče, je povedal vodja izmene Dragan Puzić.

V izolskem starem mestnem jedru je morje na posameznih mestih zalilo pločnike in ceste, neobičajen je tudi pogled na carinski pomol, ki je skoraj v celoti potopljen. Trenutno so v Izoli na terenu komunalni delavci, ki odstranjuje drobno kamenje in blato.. V nekaterih gostinskih lokalih tik ob morju so pred vhode namestili protipoplavne vreče, vendar povišana gladina morja ne moti obratovanja.

Poplavljene Sečoveljske soline

Padavine zadnjih dni in izredno plimovanje so prizadeli tudi Sečoveljske soline, ki ležijo v rahli depresiji. Kot pojasnjuje Dario Sau, odgovorni za pridelavo soli, so morali prekiniti vsa dela, saj so soline skoraj v celoti poplavljene. Eno od skladišč pa se je v torek znašlo sredi vode, zato so zaposleni v pripravljenosti, da preprečijo še večjo škodo.

Trenutno vode ne morejo odvajati iz solnih polj s prečrpavanjem, saj odtoki njihovih črpalk ležijo prenizko, da bi premagali višinsko razliko. Vode ne more odteči niti prek prostega pada, saj je gladina morja previsoka. Voda se je delno pretakala celo tam, kjer so pred časom obnovili nasipe in jih preventivno dvignili na "nivo stoletnih voda". Kot je ocenil Sau, tako visoke plime v Sečoveljskih solinah ne pomnijo vsaj deset let.

Dodal je, da za razliko od torka danes vsaj ne piha jugo, zato pa zaposlene skrbijo nove padavine, ki so napovedane za prihodnje dni. V vsakem primeru pa jim bo sanacija stanja, če jim bo vreme še naprej nagajalo, vzela kar nekaj časa.