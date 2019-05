Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Foto: BoBo

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so prejeli pismo predstavnikov zasebnih osnovnih šol in jim pojasnili, da bodo njihove komentarje in pomisleke glede predlaganih sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja obravnavali skupaj z drugimi pripombami, prispelimi v času javne razprave na spletnem portalu eDemokracija, so pojasnili na ministrstvu.

Javna razprava se je končala v petek in vse prispele pripombe in predloge so po navedbah ministrstva zapisali in se bodo nanje tudi uradno odzvali.

"Predstavnikom zasebnih osnovnih šol smo odgovorili tudi, da se je minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo vsekakor pripravljen srečati z njimi," so pojasnili in navedli, da bi bilo to srečanje predvidoma konec meseca ali na začetku junija.

Minister Pikalo se bo še srečeval s predstavniki zasebnih šol. Foto: BoBo

Dodali so še, da se je minister že pred časom srečal s predstavniki Waldorfske šole Ljubljana, medtem ko preostali predstavniki zasebnih osnovnih šol želje za srečanje z ministrom doslej niso izrazili.

Vse prispele predloge in pripombe, ki so jih prejeli v času javne razprave, bodo skrbno preučili in jih po potrebi smiselno umestili v besedilo predlagane zakonske novele, so zagotovili. Po končanem koalicijskem in medresorskem usklajevanju bodo predlog poslali v vladno obravnavo, so še dodali na ministrstvu.

V petek se je namreč končala javna razprava o omenjenem predlogu sprememb zakona, ki spreminja način financiranja javnih programov v zasebnih osnovnih šolah. Po mnenju zasebnih osnovnih šol so predlagane spremembe financiranja korak v novo neustavnost. Ministrstvo pa naj bi s tem uresničilo več let staro odločbo ustavnega sodišča o financiranju javnih programov v zasebnih osnovnih šolah.

Po predlogu bi država tem zasebnim šolam za izvajanje obveznega javnega programa zagotavljala 100 odstotkov sredstev, razširjeni javni program pa ne bi bil več financiran. To pa ne bi veljalo za tiste, ki so že vpisani v zasebne osnovne šole, in tiste, ki bodo vanje vpisani v naslednjem šolskem letu.

Za omenjene bi država obvezni javni program financirala v celoti, razširjeni javni program, ki npr. vključuje jutranje varstvo in popoldansko bivanje, pa v višini 85 odstotkov. Predlog tudi zaostruje pogoje za pridobitev javne veljavnosti. Posebnih programov, s katerimi zasebne šole zasledujejo svoje partikularne interese, država tako kot do zdaj ne bi financirala.