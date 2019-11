Trenutno NSKS vodi Valentin Inzko Foto: EPA

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) je bil ustanovljen 28. junija leta 1949. Pred tem je bilo edino politično predstavništvo med koroškimi Slovenci Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte (OF) za Slovensko Koroško. Glavni vzrok za ustanovitev NSKS-ja je bilo nezadovoljstvo nad monopolnim idejnim in taktičnim odločanjem Pokrajinskega odbora OF za Slovensko Koroško, je objavljeno na spletni strani NSKS-ja. Prvi predsednik NSKS je bil ustanovni član organizacije Joško Tischler.

Trenutno NSKS vodi Valentin Inzko, ki si želi, da bi NSKS v prihodnosti postal bolj kreativen in se na novo pozicioniral, tudi z novimi prijemi. "Potrebujemo nove ideja za nove čase," je za slovensko uredništvo ORF-ja dejal Inzko. Najvišje telo odločanja v NSKS je Zbor narodnih predstavnikov, ki ga sestavlja 48 neposredno izvoljenih poslancev in poslank s celotnega dvojezičnega ozemlja.



NSKS se zavzema za pravice narodne skupnosti na osnovi mednarodnih in meddržavnih pogodb, konvencij, načel in priporočil o varstvu človekovih pravic, še zlasti pa na osnovi avstrijske državne pogodbe iz leta 1955.



Ob 70-letnici ustanovitve je NSKS izdal zbornik z naslovom Usoda je koroškim Slovencem zopet dana njim samim v roke. "V obdobju preteklih 70 let se je slovenska narodna skupnost na avstrijskem Koroškem morala spoprijemati s številnimi izzivi, ozira pa se lahko tudi na številne uspehe, ki so posebej povezani s stopnjo izobrazbe njenih pripadnikov in pripadnic ter z ekonomskim položajem skupnosti. Danes, ko vedno več koroških Slovencev in Slovenk upravičeno skrbi jezikovni položaj narodne skupnosti, hkrati opažamo pomanjkanje tiste ognjevitosti, ki je v preteklih desetletjih odlikovala nastopanje skupnosti za zajamčene pravice in izboljšanje jezikovnega položaja," je ob zborniku na pot zapisal njegov urednik Simon Triessnig.



NSKS in Krščanska kulturna zveza (KKZ) vse od leta 1980 podeljuje Tischlerjevo nagrado za posebne zasluge na kulturnem, političnem ali gospodarskem področju, od leta 1988 pa Einspielerjevo nagrado za posebne zasluge za spravo in mirno sožitje med večinskim narodom in manjšino.



27. podelitev Einspilerjeve nagrade je bila v ponedeljek. Letos jo je prejel kulturni geograf in kartograf Peter Jordan za svoja prizadevanja za priznavanje in ohranjanje geografskih imen etničnih manjšin.