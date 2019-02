Kdo vse je vedel za preplačano maketo 2. tira? Foto: BoBo

Miro Cerar je v izjavi za javnost ponovno izrazil obžalovanje, da je prišlo do napak pri poslu z maketo. Kot je dejal, je zanjo prvič izvedel od Jureta Lebna, ki je želel z maketo po vzoru drugih evropskih držav projekt drugi tir bolj nazorno predstaviti javnosti.

Odločno zanikam navedbe o kakršnemkoli nezakonitem financiranju stranke SMC. Miro Cerar

Nekdanji premier in zdajšnji zunanji minister Cerar je spomnil, da je že kot premier takoj zahteval, da se nepravilnosti raziščejo, takšen pa je zdaj tudi namen policijske preiskave. Zdi se mu prav, da pristojni organi opravijo delo in ugotovijo kazensko odgovornost, nato bodo ugotavljali tudi politično odgovornost.

"Danes sem glede politične odgovornosti opravil razgovor z ministrom Juretom Lebnom. Kot minister za okolje in prostor je eden najbolj učinkovitih ministrov v vladi. A govorimo o vodenju projekta drugega tira. V zvezi s tem mi je ponovno zagotovil, da ni storil nič nezakonitega. Verjamem, da ni zlorabil mojega zaupanja," je podaril Cerar.

Prvak stranke SMC se je dotaknil tudi namigov, da je šlo pri poslu z maketo za posredno financiranje njegove stranke prek agencije Futura. "Še posebej moram poudariti, da SMC nikoli ni poslovala z agencijo Futura, kar bo razvidno tudi iz vsake revizije računskega sodišča," je poudaril. "Odločno zanikam navedbe o kakršnemkoli nezakonitem financiranju stranke SMC," je še dodal.

Prvak SMC-ja Miro Cerar se je odzval na razkritje v oddaji Tarča. Foto: BoBo

Dokumenti kažejo na vnaprej dogovorjen posel

V oddaji Tarča so sinoči razkrili dokumente, ki dokazujejo, da je šlo za vnaprej dogovorjen posel še pred objavo javnega razpisa, o katerem naj bi vedeli nekdanji vodilni v državi. Obstajajo pa tudi sumi, da se je denar iz razpisov pretakal za potrebe financiranja stranke SMC. V kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca zadnjih razkritij ne komentirajo, v molk so se zavile tudi koalicijske stranke, odzvali so se le v Levici in SDS-u.

Posel makete za drugi železniški tir med Divačo in Koprom je po oceni poslanca največje opozicijske stranke SDS Žana Mahniča šolski primer korupcije. "Gre za modus operandi, ki kaže, kako so stranke, ki so tvorile prejšnjo vlado, prek denarja davkoplačevalcev financirale svoje predvolilne kampanje." Mahnič je namreč prepričan, da je šlo pri 130.000 evrih, kolikor je bila vrednost makete, zgolj za "obvodno financiranje kampanje za volitve SMC". Predloga za širitev preiskave parlamentarni komisiji v SDS-u še niso predlagali.

V SMC-ju se morajo odločiti, kdo bo nosil odgovornost za domnevna kazniva dejanja pri poslu z maketo drugega tira, menijo v Levici. Po besedah poslanca Mateja T. Vatovca je bilo sicer že od začetka jasno, da gre pri projektu za dve stvari: "Za iskanje načina financiranja kampanje SMC-ja, po drugi strani pa za neko PR-potezo za drugi tir kot tak." Vatovcu se zdi ključno, "da se zdaj ugotovi objektivna odgovornost, brez prelaganja na javne uslužbence. Mislim, da se morajo v SMC-ju odločiti, kdo bo to odgovornost sprejel," je v DZ-ju dejal poslanec Levice in poudaril, da sta tako nekdanji premier Miro Cerar kot nekdanji minister za infrastrukturo Peter Gašperšič iz kvote SMC-ja. "V tem trenutku mora postopek pokazati, kaj se je točno zgodilo, kdo je najbolj odgovoren za to, in bomo videli. Mislim, da je SMC tisti, ki se mora odločiti," je sklenil.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel ocenjuje, da je posel z maketo 2. tira daleč od dobre prakse. Foto: BoBo/Borut Živulović

Maketa 2. tira daleč od dobre prakse

Posel z maketo drugega tira Divača-Koper je po oceni predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela daleč od dobre prakse. Na računskem sodišču, kjer so prejeli tudi predlog komisije DZ-ja za nadzor javnih financ za revizijo projekta 2. tir, po Veselovih besedah čakajo na prve resne ukrepe z javnofinančnimi posledicami, ko bo njihova "prisotnost smiselna".

Pri poslu z izdelavo makete drugega tira je treba preveriti "eventualne povezave s posrednim financiranjem katere od političnih strank". Kot je pojasnil, je to v omejenem obsegu možno storiti takrat, ko računsko sodišče v skladu z zakonom revidira redno poslovanje politične stranke. Ta cikel bodo, kot je napovedal prvi mož računskega sodišča, začeli letos. "Ni skrivnost, da vse korake spremljamo," je še poudaril.

Posel v zvezi z maketo drugega železniškega tira med Divačo in Koprom je sicer pod drobnogled vzela tudi policija, ki preiskuje domnevna kazniva dejanja med 1. julijem 2017 in 30. junijem 2018. V preiskavi so se znašli direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko in še trije uslužbenci direkcije, več medijev pa je v zadnjih dneh objavilo dokumente oz. spletna dopisovanja, ki kažejo, da so se pogovori glede posla vodili na precej višjih ravneh.

