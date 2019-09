Alenka Bratušek. Foto: MMC RTV SLO

Ministrica je poudarila, da ni nikoli stopila v stik s predsednico nadzornega sveta družbe SODO in, da je ne pozna. V ozadju informacij o posredovajnu pri iskanju novega direktorja pa je po njenem mnenju energetski lobi. "SODO je javno podjetje tako kot UKC. Se kdo tam sprašuje zakaj mora ministrstvo dati soglasje k imenovanju direktorja." Dejala je, da je predlagala vladi spremembo aktov glede družbe SODO, da bo sogasje k direktorju moral podati minister. "Enako smo storili v javni družbi Infra in takrat ni bilo nobenega zgražanja ob tem."

Vse postopke izbire bo še naprej vodil nadzorni svet je ob tem dejala Bratuškova in dodala, da sama v tem trenutku nima noben kandidat podpore ministra. "Če pa minister ne bo sledil predlogu nadzornega sveta, bo to seveda morala zelo dobro utemeljiti." Bratuškova je ob tem izpostavila še primer Teš 6, za katerega ni odgovornosti ni prevzel nihče. Na vprašanje zakaj je predlagala menjavo nadzornika Ivančiča je dejala, da je razlog neupoštevanje dobrih praks korporativnega upravljanja. "Zame je nesprejemljivo, da nekdo objavi razpis mimo ustaljenih praks sredi poletnih počitnic, namesto da bi iskali najširši nabor kandidatov."

Bratuškova je dejala, da zaradi te zgodbe nikakor ne namerava odstopiti, prepričana pa je tudi, da sprememba aktov ni neskladna z zakonodajo. "Verjamem, da bi si lobi rad delil milijone iz energetike. Dokler sem odgovorna in kriva, si bom to odgovornost dovolila vzeti." Ob tem je še poudarila, da je nedopustna praksa poskus direktorja ELES-a, ki jo je v pismu pozval k temu koga naj predlaga vladi za člana nadzornega sveta. "Nadzorniki so zato, da vodstvo nadzirajo, ne pa da delujejo skladno z vodstvom."

Predsednica nadzornega sveta: Bratuškova me ni kontaktirala

"Kot predsednica nadzornega sveta družbe SODO sem zgrožena," je v dopisu zapisala Mojca Soža in dodala, da ostro zavrača navedbe, da je ministrica Alenka Bratušek prek nje poskušala vplivati na izbiro novega direktorja družbe SODO.Soža je ob tem poudarila, da je bil pri izbiri datuma razpisa za novega direktorja družbe odločilen pritisk preostalih dveh nadzornikov. Sama je datumu objave v vrhuncu letnih dopustov nasprotovala, zato je predlagala podaljšanje roka za prijavo na razpis za direktorja družbe. Prvotno bi se ta iztekel 19. 8., Soža pa je predlagala, da se konča 30. septembra, s čimer naj bi zajeli večje število kakovostnih kandidatov.

"Pri tem predlogu na žalost nisem dobila podpore preostalih dveh članov nadzornega sveta. Na razpis se je tako poleg trenutnega direktorja prijavil zgolj še en kandidat, kar je bilo glede na neprimeren termin objave razpisa sicer pričakovano," je zapisala.

Je Bratuškova posegla v izbiro vodstva na SODO?

Ob tem je dodala, da je v nadaljevanju postopka predlagala iskanje rešitve za podaljšanje razpisa, saj naj bi bili nadzorniki še pred objavo razpisa enotni, da si želijo čim večjega števila prijav. "Glede na to, da mi je član g. Ivančić rekel, da to pravno ni mogoče, pa sem po odprtju prispelih prijav predlagala, da pred nadaljevanjem izbirnega postopka nadzorni svet preveri nekatera področja poslovanja družbe." Soža ob tem poudarja, da je trenutno poslovanje pred postopkom državne revizijske komisije, kjer se trenutnemu poslovodstvu očitajo resne kršitve. "Na žalost sta tudi ta predlog oba člana nadzornega sveta zavrnila in zahtevala takojšnje nadaljevanje izbirnega postopka."

Soža ob tem poudarja, da se ji zdi nedopustno, da sta člana nadzornega sveta družbe SODO onemogočila nadzornemu svetu nadzor nad poslovanjem družbe. Prav tako ne razume hitenja z izbiro novega vodstva, saj mandat trenutnemu direktorju poteče šele marca prihodnje leto. Ostro pa nasprotuje navedbam, da naj bi ministrica delovala prek nje kot predsednice nadzornega sveta.

Štefanec: Primer netransparentnega kadrovanja



Direktor družbe SODO Matjaž Vodušek, ki se je na razpis znova prijavil, ne želi komentirati načina razpisa. "Jaz bom družbo vodil naprej skladno z zakonodajo. Kar se tiče imenovanje direktorja, je pa to zadeva lastnika."

Na očitke se je odzval tudi prvi mož Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec, ki je dejal, da komisija te zadeve ne bo spregledala. "Postopki niso korektni in sprejemljivi in te prakse bomo morali v Sloveniji spremeniti."

Bratuškova poskušala nastaviti svojega kandidata?

Je ministrica vplivala na izbiro direktorja?

Včeraj je televizija Planet TV izpostavila sporni postopek izbire novega direktorja družbe SODO. Po informacijah televizije naj bi Bratuškova prek predsednice nadzornega sveta poskušala preklicati razpis, kar ji ni uspelo, zato naj bi sredi razpisa spremenili statut tako, da bodo po novem nadzorniki direktorja lahko imenovali le s soglasjem ministrice. Vlada je ta predlog sprejela, dva dni potem pa se je poleg aktualnega direktorja prijavil še en protikandidat.

Po informacijah Planet TV-ja naj bi ministrica na vlado poslala na vlado zahtevo za menjavo nadzornika Damija Ivančiča, ki naj ne bi bil poslušen. Ivančiča pa je na pobudo ministrice nadomestil Hinko Šolinc, sicer direktor

direktorata za energijo na ministrstvi za infrastrukturo.

Državno podjetje SODO ima sedež v poslopju sredi Maribora in je v 100-odstotni lasti države, na leto pa obrnejo več kot pol milijarde evrov, ki jih plačajo uporabniki električne energije kot omrežnino.