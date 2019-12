Preverjanje alkoholiziranosti pri otrocih

Zgodila se je prometna nesreča, v kateri je bil povzročitelj 10-letni otrok na kolesu. Ni bilo hujšega, a policisti so na kraj vendarle prišli in poklicali starše. Medtem, ko se je oče pogovarjal z enim policistom in z drugim udeležencem v nesreči, voznikom avtomobila, je otrok čakal v avtu.

"Ko sem zaključil pogovor, sem se odpravil proti svojemu avtomobilu in na moje veliko presenečenje sem v avtomobilu zagledal policista, ki je ravno zaključeval postopek preizkusa alkoholiziranosti z mojim 10-letnim sinom," je dogodek za Televizijo Slovenija opisal Gorazd Mauri in dodal, da je bil presenečen in šokiran.

"Prišlo je do postopka policije, ki je popolnoma neprimeren in nestrokoven. Ni se upoštevalo 3. člena konvencije o otrokovih pravicah, ko otrok ne more biti udeležen v takem postopku in se ni upoštevalo njegove največje koristi," je zadevo komentiral varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Policisti opozarjajo na nejasnost zakonodaje. Foto: BoBo

Otrok ni odgovoren za svoja dejanja

Policisti trdijo drugače - da so očeta obvestili, da bodo pri otroku opravili test. A ne glede na to, ali je bil starš obveščen ali ne, pri otroku se vinjenosti ne sme preverjati, je ugotovil varuh človekovih pravic in na to opozoril pristojne na Ministrstvu za notranje zadeve.

"Mladoletni otrok pravno gledano ni odgovoren za svoja dejanja, odgovorni so starši," je dejal Svetina. Po Zakonu o prekrških se proti otroku, ki še ni dopolnil 14 let, ne smejo voditi postopki, vendar pa, pravijo policisti, Zakon o cestnoprometnih predpisih ne omenja otrok, ko pravi, da udeležencu prometne nesreče policist odredi preizkus.

Ministrstvo napoveduje spremembe

Otrok je bil, najprej zaradi nesreče, potem pa še zaradi postopka, prestrašen. "Ni odklonil, ni mu bilo tudi pojasnjeno, zakaj to dela, otrok v četrtem razredu niti ne ve kaj je alkotest, tako da je bil predvsem zmeden," je povedal njegov oče. A zgodba se je kljub temu dobro končala. Pristojni na ministrstvu so namreč težavo prepoznali, saj primer ni osamljen. V zadnjih petih letih so policisti opravili test alkoholiziranosti pri kar 92 otrocih do 14 leta starosti, pri vseh je bil test negativen.

Zdaj se pripravljajo spremembe usmeritev policistom, Ministrstvu za infrastrukturo, ki ureja Zakon o cestno-prometnih predpisih, pa naj bi predlagali spremembo tistega člena, ki govori o preverjanju alkoholiziranosti udeležencev v cestnem prometu.