Foto: BoBo

LMŠ, ki jih podpora spet raste, je glede na prejšnji mesec pridobil 2,1 odstotne točke, SD 1,3 odstotne točke, SMC pa 0,9 odstotne točke. Vse druge stranke so podporo izgubile.

Po LMŠ-ju, SDS-u in SD-ju so se na lestvici po odgovorih vprašanih zvrstili Levica, ki bi prejela 6,2 odstotka glasov, NSi (4,9 odstotka), SNS (3,6 odstotka), DeSUS (2,9 odstotka), SAB in SMC (po dva odstotka) ter SLS (1,6 odstotka).

15,2 odstotka vprašanih je odgovorilo, da ne ve, koga bi volili, 12,7 odstotka jih ne bi volilo nobene stranke.

Podpora je po mesečnih merjenjih javnega mnenja v Delu tokrat najbolj padla Levici (2,2 odstotne točke), SLS-u je padla za 1,1 odstotne točke, NSi-ju za 0,7, DeSUS-u za 0,3, SAB-u za 0,2, SDS-u pa za 0,1 odstotne točke. SNS je ohranil enako podporo.

Podpora vladi obstala na enaki ravni

Delo vlade kot zelo pozitivno ocenjuje 5,8 odstotka vprašanih, kot pozitivno pa 24,7 odstotka. 34,8 odstotka vprašanih delo vlade ocenjuje z oceno srednje, 19,7 odstotka vprašanih pa z oceno negativno. Kot zelo negativno delo vlade ocenjuje 10,4 odstotka vprašanih, 4,6 odstotka pa jih njenega dela ne zna oceniti. Skupno je vlada dobila povprečno oceno 2,95, kar je enako kot prejšnji mesec ter slabše kot aprila, ko je prejela povprečno oceno 3,05.

Javnomnenjsko anketo je za Delo izvedla Mediana med 28. majem in 6. junijem, v njej pa je sodelovalo 744 oseb.