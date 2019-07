David Bowie v muzeju voščenih lutk. Foto: EPA

Nova lutka, namenjena zgolj zbiralcem, je oblečena kot Ziggy Stardust, alter ego pevca Davida Bowieja. Pevec je to osebnost prevzel med letoma 1971 in 1973 ter takrat ustvaril nekatere izmed svojih največjih uspešnic, ki so govorile o čudežnih obiskovalcih iz vesolja in galaktičnih potovanjih. V tem obdobju je poleg omenjene skladbe izdal še dve uspešnici, in sicer Changes ter Suffragette City.

Proizvajalec lutk, Mattel, je sporočil, da želijo s posebno izdajo svoje barbike počastiti spomin na pevca, ki je ključno vplival na razvoj sodobne glasbe. Pevec, ki so ga številni imenovali kameleon rocka, je 10. januarja 2016 izgubil boj z rakom.

Posebna barbika ima poleg značilnih čevljev in barvite obleke tudi izrazito kričeče rdečo pričesko. Lutka je del serije, s katero pri izdelovalcu barbik poskušajo opozoriti na najpomembnejše posameznike, ki so zaznamovali svet v zadnjem stoletju. Poleg lutke pevca je izšla tudi lutka astronavtke Samanthe Cristoforetti, ki je leta 2014 kar 199 dni preživela v vesolju.