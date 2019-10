Foto: MMC RTV SLO

V zameno za delno finančno izravnavo bodo bolj obdavčene dividende, najemnine, prodaja vrednostnih papirjev in deležev. Podjetja z dobičkom bodo morala plačati najmanj 7-odstotno stopnjo tega davka, saj bodo z olajšavami davčno osnovo lahko znižala le do 63 odstotkov.

Pred sprejetjem zakona, ki se ga odbor za finance loteva le dva meseca in pol pred koncem leta, se lahko še marsikaj zaplete. Glede na nujni postopek se zdi, da bodo spremembe tudi ob morebitnem vetu potrjene v skrajnem roku, torej v drugi polovici decembra. Davčni zakoni morajo namreč začeti veljati še letos, da se lahko uporabljajo od 1. januarja.

Ali gre za politično tveganje, glede na to, da zaradi manjšinske vlade zakon ne bi imel dovolj glasov, ker Levica nasprotuje nekaterim rešitvam? Zgolj nepodpora Levice še ne bi povzročila propada zakonov, saj spremembe podpira SNS, podobno kot proračun. A davčne zakone lahko spodnesejo različni pogledi vladnih strank. Včeraj so sklenili, da se meja petega dohodninskega razreda ne spreminja, da ostane pri 70 tisoč in se ne dvigne na 80 tisoč, kot je predlagala vlada. To je očitno za vse še sprejemljiv kompromis.

Kaže, da bodo ob disciplini vladnih strank in podpori SNS-a davčni zakoni dobili zadostno podporo. Od marčne predstavitve na finančnem ministrstvu je na mizi ostal le zelo okleščen predlog, v jedru pa ostaja, da bodo neto plače višje, ker bo država popustila pri dohodnini, podjetja pa bodo morala ne glede na olajšave plačati vsej sedem odstotkov od ugotovljenega dobička.