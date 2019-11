45-dnevna razprava se je vrtela zlasti okrog mladih, ki naj bi jim bilo na razpolago več javnih najemnih stanovanj. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Novi stanovanjski zakon naj bi med drugim omogočil več javnih najemnih stanovanj, nakup stanovanja tudi prekarcem in učinkovitejše upravljanje večstanovanjskih stavb.

Osnutek predvideva zamenjavo sedanje neprofitne najemnine s stroškovno, s čimer naj bi republiški stanovanjski sklad in občinski skladi dobili več denarja, ki ga bodo lahko namenili za vzdrževanje in gradnjo novih stanovanj.

Pospešitev graditve bi morala biti določena kar v posebnem zakonu, je za Radio Slovenija poudaril Franci Gerbec iz nepremičninskega združenja FIABCI.

"Nam manjka stavbnih zemljišč. Nobene razprave ni bilo, kako zagotoviti dovolj cenena stavbna zemljišča, zlasti za gradnjo najemnih stanovanj," je opozoril.

Predvideno je tudi, da bo Stanovanjski sklad RS-a ustanovil javno najemniško službo, ki bo najemala stanovanja na trgu in jih oddajala kot javna, zakon pa prinaša tudi možnost državnega jamstva za posojila za mlade in mlade družine, ki zdaj ne morejo priti do posojila za nakup stanovanja. To je postalo še bolj aktualno po nedavni zaostritvi kreditnih standardov.

Predviden je dvig omejitve za zadolževanje občinskih stanovanjskih skladov za gradnjo stanovanj, in sicer s sedanjih 10 na 50 odstotkov kapitala sklada. Zakon bi po predlogih opredelil tudi pogoje za stanovanjske zadruge.

Novosti so predvidene tudi glede perečega vprašanja upravljanja večstanovanjskih stavb. Med drugim bi bil mandat upravnika omejen na pet let (sedanje pogodbe za nedoločen čas bi bile z zakonom avtomatično spremenjene v pogodbe za pet let), lastniki pa bi se glede upravnika odločali s 50-odstotno večino. Spremembe so npr. predvidene tudi glede soglasij in delitve stroškov v večstanovanjskih stavbah

Še ena javna razprava

Po zagotovilih ministrstva za okolje (MOP) bo kmalu sledila še ena javna razprava. "Računamo, da bi bilo treba po novem letu, obnoviti javno razpravo v obdobju 14 dni," je za Radio Slovenija pojasnil Alen Červ z MOP-a. Stanovanjski zakon naj bi bil sprejet sredi leta 2020.