Miro Cerar se je za odhod v politiko odločil pred petimi leti. Foto: BoBo

Cerar je člane izvršnega odbora stranke na začetku današnje seje obvestil o svoji odločitvi, da na jesenskem volilnem kongresu ne bo več kandidiral za predsednika stranke, so za STA sporočili iz SMC-ja. Cerar bo še naprej opravljal funkcijo ministra za zunanje zadeve.

Prvak SMC-ja Miro Cerar je po analizi slabih izidov na evropskih volitvah prejšnji teden napovedal, da bo stranka začela priprave na volilni in programski kongres, ki bo oktobra.

Na novinarsko vprašanje, ali se bo na kongresu torej potegoval za nadaljnje vodenje stranke, je Cerar odgovoril, da bo to priložnost za preverjanje zaupanja. "Mislim, da je to dovolj jasno povedano," je dejal.

Na oktobrskem kongresu bodo po napovedih razpravljali tudi o programski viziji stranke, naredili pa bodo tudi nekatere organizacijske spremembe.

Pet let od nastanka stranke

55-letni Cerar je eden od ustanoviteljev SMC-ja in njen edini predsednik. Kot so še napovedali v pisnem sporočilu za STA, bo Cerar stranki pomagal, da bo ostala trden člen koalicije in pomemben dejavnik v slovenskem političnem prostoru.

Stranka Mira Cerarja je bila ustanovljena junija leta 2014 in že mesec dni pozneje na državnozborskih volitvah prepričljivo zmagala. Osvojila je 34,5 odstotka glasov in 36 poslanskih mandatov.

Leta 2015 se je na prvem rednem kongresu preimenovala v Stranko modernega centra, na lanskih parlamentarnih volitvah pa je dobila le še deset poslancev. Na volitvah v Evropski parlament 26. maja je SMC osvojil 1,6 odstotka glasov.