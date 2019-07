Shard se dviga 310 metrov v višino. Foto: EPA

Policija je ob 5.15 po tamkajšnjem času prejela obvestilo, da se po 310 metrov visokem nebotičniku brez vrvi in druge opreme vzpenja neki človek.

Proti poslopju iz stekla in kovine, ki stoji v središču Londona, nedaleč od Temze, so se takoj odpravili reševalci in gasilci, upravljavec stavbe pa je iz varnostnih razlogov zaradi nevarnega podviga za nekaj časa zaprl območja okoli zgradbe.

Policija se je medtem že pogovorila z avanturističnim plezalcem, ki jo je odnesel brez aretacije. Mediji ne poročajo, kdo je ta izzivalec usode, prav tako ni znan njegov nagib za nevarni podvig.

Najbolj znani izvajalec tovrstnih plezanj, "francoski spiderman" Alain Robert, je za AFP že povedal, da ni avtor podviga v Londonu, saj se trenutno mudi v Indoneziji.

Je pa tudi že Robert plezal po londonskih stolpnicah. Oktobra lani je, tedaj pri 56 letih, splezal na 46 nadstropij visoko stolpnico v londonskem Cityju, njegovo dejanje pa je začasno ohromilo finančno središče britanske prestolnice.