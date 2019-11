Ivo Vajgl je bil sicer kot član stranke Zares do leta 2014 poslanec v Evropskem parlamentu. Na takratnih evropskih volitvah tako ni kandidiral na njeni listi, ampak se je odločil, da bo kandidiral s samostojno listo. Pri tem ga je podprla stranka DeSUS. Foto: BoBo

"Glede na stališča, ki jih sam zastopam, ocenjujem, da v DeSUS zame ni več prostora, zato izstopam iz stranke," je za Dnevnik povedal nekdanji evropski poslanec Ivo Vajgl, ki bo, če bo na kongresu stranke zmagala Aleksandra Pivec, najverjetneje obnovil svoje članstvo v stranki.

Vajgl ocenjuje, da bi morala možnost kandidiranja veljati za vse člane stranke. Vsebinski zadržki kadrovske komisije pri Pivčevi in Stražišarju se mu zdijo še toliko bolj absurdni, ker se nanašajo na ministrico, ki v vladi zastopa stranko DeSUS. "Normalno bi bilo, da stranka stoji za svojo ministrico, dokler se ji krivda ne dokaže," pravi Vajgl in dodaja, da je vodstvo stranke potrebno temeljite prenove in obnove.

Kadrovska komisija stranke DeSUS je namreč pri kandidaturah Pivčeve in Stražišarja ugotovila, da oba sicer izpolnjujeta formalne pogoje, a predlagala izvršnemu odboru, da se z njima še enkrat pogovori. Stražišarju očitajo, da se je v stranko včlanil šele v času kandidacijskega postopka, pri Pivčevi pa navajajo očitke v zvezi s projektom SRIPT.

Predsednik stranke Karl Erjavec je že zanikal poročanje POP TV o tem, da je kadrovska komisija blokirala njuni kandidaturi. Po njegovih besedah bodo vse tri kandidature obravnavali v sredo na izvršnem odboru stranke. Kandidatno listo mora potrditi še svet stranke.

Po navedbah Dnevnika je več sogovornikov iz vrst DeSUS nad sklepom kadrovske komisije presenečenih. Izpostavljajo, da je v statutu jasno določeno, da ima član pravico, da voli in je voljen v organe stranke. Da bi kadrovska komisija v preteklosti izrekala kakšne vsebinske zadržke, se ne spomnijo.