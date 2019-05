V nekaterih domovih za starejše vladajo nevzdržne razmere, opozarjajo v društvu Srebrna nit. Foto: Pixabay

Področje starejših, za katero zdaj skrbita ministrstvi za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za zdravje, mora preiti pod en sam resor, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejala predsednica društva Biserka Marolt Meden.

Kadrovski normativi za zdravstveno in negovalno osebje v domovih glede na vse večje potrebe po strokovni oskrbi niso zadostni, je opozorila. Glede na to je po njenih besedah nujna prenova v skladu z dokumentom o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi. Soglasje k dokumentu je minister za zdravje Aleš Šabeder podpisal v petek.

"Pri zahtevi za sprejetje ustreznih kadrovskih normativov in standardov ne bomo popuščali," je zagotovila predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Monika Ažman. Zagotovila je, da bodo zahtevali "pravi kader na pravih mestih".

Po njihovi oceni je nujna tudi gradnja javne mreže domov s pomočjo evropskih sredstev. Zgraditi je treba vsaj tri domove za starejše letno, so pozvali v društvu. Foto: Pixabay

Marolt Meden: Nujen enoten nabor storitev

Marolt Medenova je nadalje opozorila, da je treba urediti enoten nabor plačljivih storitev v domovih. Seznami takšnih storitev se zdaj namreč razlikujejo od doma do doma, na njih pa se pogosto znajdejo osnovne storitve zdravstvene in socialne oskrbe ter storitve, povezane z nego, prehranjevanjem in higieno. V pravilniku o metodologiji oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev pa je treba po predlogu društva natančno določiti, kaj se lahko zaračunava, in onemogočiti samovoljno zaračunavanje dodatnih storitev.

Način zaračunavanja oskrbe je danes nepregleden, opozarjajo. K večji preglednosti bi pripomogli standardi posameznih vrst oskrbe in merila za določitev oskrbe, ki pa morajo biti določeni glede na potrebe uporabnikov in ne glede na kadrovske zmožnosti izvajalca, menijo.

Čaj ali kompot naj bo nenehno na voljo

Glede na številna opozorila oskrbovancev in njihovih svojcev je treba po navedbah društva poskrbeti za boljše pogoje vsakdanjega življenja v domovih. Tako naj bo ponudba tekočin, denimo čaja ali kompota, oskrbovancem nenehno na voljo, jedilniki morajo biti boljši, tistim, ki se ne morejo hraniti sami, pa naj bo zagotovljena pomoč pri hranjenju, so predlagali.

Po njihovem mnenju je nujno urediti tudi osnovne higienske pogoje, tako da bo kopel oskrbovancem zagotovljena vsaj enkrat na teden, plenice tistim, ki jih potrebujejo, pa se morajo menjati vsaj od trikrat do štirikrat na dan.

Javno pismo s predlogi bosta poleg premierja Marjana Šarca prejeli tudi ministrstvi za delo in za zdravje, varuh človekovih pravic, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Skupnost socialnih zavodov Slovenije.