Redna majska seja se je začela v ponedeljek. Foto: Državni zbor/Matija Sušnik

Predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je v DZ vložil državni svet. Zakon za uravnoteženje javnih financ, sprejet leta 2012, je namreč nadomestilo med začasno zadržanostjo z dela omejil na 90 odstotkov osnove povprečne mesečne plače, medtem ko so darovalci krvi še naprej prejemali 100-odstotno nadomestilo. Predlog zdaj vse darovalce izenačuje, in sicer tako, da vsem pripada nadomestilo za 100 odstotkov osnove. Predlog, ki ga DZ sprejema po skrajšanem postopku, je na odboru DZ za zdravstvo na začetku maja dobil soglasno podporo.

Poslanci bodo obravnavala tudi vladna predloga novele zakona o odvetništvu in zakona o državnem tožilstvu, ki ju oba obravnava po skrajšanem postopku. Prvi možnost opravljanja storitev in opravljanje odvetniškega poklica na trajni podlagi s samozaposlitvijo ali redno zaposlitvijo v Sloveniji določa tudi za državljane članic Evropskega gospodarskega prostora in Švice, drugi predlog pa prinaša prilagoditev veljavnega zakona z evropsko uredbo, ki vzpostavlja Evropsko javno tožilstvo.

DZ bo obravnaval tudi predlog novele zakona o davčnem postopku, ki v slovenski pravni red vnaša več direktiv EU-ja, in predlog SNS-a za avtentično razlago 15. člena zakona o volilni in referendumski kampanji. Z njim bi natančneje določili, katere stroške je mogoče šteti kot stroške volilne kampanje.