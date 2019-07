Slovenski evroposlanci so zadovoljni s svojo umestitvijo v delovna telesa Evropskega parlamenta. Foto: BoBo

Sestavo odborov bo sicer Evropski parlament potrdil v nadaljevanju ustanovnega zasedanja v Strasbourgu. Kljub temu pa je razdelitev mest v odborih bolj ali manj dogovorjena.

Poslanci iz vrst EPP-ja so se na Twitterju tako že pohvalili, da so "po spretnih pogajanjih" dobili mesta v pomembnih odborih, ki so jih želeli.

Vodja slovenske delegacije v politični skupini Evropske ljudske stranke Romana Tomc (EPP/SDS) bo ostala članica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, prav tako bo nadomestna članica v odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov, Milan Zver (EPP/SDS) pa bo še naprej član odbora za kulturo in nadomestni član v odboru za zunanje zadeve.

Franc Bogovič (EPP/SLS) bo tudi v tem mandatu član odbora za regionalni razvoj in nadomestni član v odboru za kmetijstvo. Ljudmila Novak (EPP/NSi), ki se po dveh mandatih vrača v Evropski parlament, bo članica odbora za okolje in nadomestna članica v odboru za transport.

Tanja Fajon bo v novem mandatu članica odbora za zunanje zadeve in nadomestna članica v odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, kjer je bila v zadnjem mandatu članica.

Svoja področja so načeloma že dobili tudi novinci v Evropskem parlamentu. Milan Brglez (S&D/SD) bo član odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter nadomestni član v odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Klemen Grošelj (RE/LMŠ) bo član odbora za zunanjo politiko in nadomestni član odbora za industrijo, raziskave in energijo. Irena Joveva (RE/LMŠ) pa naj bi postala članica odbora za izobraževanje in nadomestna članica v odboru za okolje.