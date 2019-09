V delovno skupino bodo po besedah ministra Jerneja Pikala poleg stroke povabili tudi vse parlamentarne stranke.Foto: BoBo

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je v izjavi za javnost pojasnil, da bodo pozvali različne deležnike, da skupaj oblikujejo delovno skupino, ki bi prišla do usklajenih izhodišč glede vsebine zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Ker je v dosedanjih poskusih reševanja problematike "zmanjkal" politični konsenz, bodo k sodelovanju poleg strokovnjakov in predstavnikov tako javnega kot zasebnega šolstva pozvali tudi vse politične stranke in predstavnike poslanskih skupin. Pikalo si namreč želi, da bi delovna skupina pripravila predlog, ki bo ne samo strokovno usklajen, ampak bo imel tudi vnaprej zagotovljeno politično podporo.

Delovna skupina, ki jo bo vodil sam, po njegovih besedah na mizi ne bo imela že pripravljenega predloga, saj želi, da bi do usklajene rešitve prišla sama. Kot je dodal, nimajo zagotovila, da jim bo to tudi uspelo, kljub temu pa je to "vsaj nekakšen korak naprej, da to zadevo uredimo". "Upam, da bo tako ta zgodba, ki se definitivno vleče predolgo, s tem končana," je še dodal Pikalo. Kdaj bi lahko prišli do rešitve, pa minister še ni mogel napovedati.

Kot je še pojasnil, je bilo doslej na mizi že veliko predlogov za uresničitev ustavne odločbe, da je bilo vsem bolj ali manj jasno, da nobeden ni užival zadostne politične podpore. Po njegovem mnenju tudi nima smisla vlagati "zakon na zakon", še posebej, če nima jasne politične podpore.

Poskusov, da bi uredili financiranje zasebnega šolstva v skladu z odločbo ustavnega sodišča, je bilo namreč v preteklosti več, zadnji je bil predlog ministrstva za izobraževanje, po katerem bi država obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah financirala 100-odstotno, razširjenega dela javnega programa pa ne bi več financirala.

Novela je bila v DZ-ju sicer sprejeta, a ob ponovnem glasovanju po vetu državnega sveta julija letos ni dobila zadostne podpore. Za novelo so glasovali v koalicijskih strankah LMŠ, SD, SAB in DeSUS ter v Levici, podprla pa sta jo tudi poslanca narodnih skupnosti. V SMC-ju so se vzdržali, v SDS-u, NSi-ju in SNS-u pa so bili proti.