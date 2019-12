Napis na vhodnih vratih v dnevni center Kralji ulice, s katerim društvo svoje člane obvešča o prepovedi prodaje časopisa pred Hoferjevimi trgovinami. Foto: Ratko Stojiljković

"V mesecu decembru delam humanitarno akcijo zbiranja hrane za brezdomce in jo nosim vsak dan na sedež Kraljev ulic. Včeraj sem ob predaji hrane na vhodnih vratih v dnevni center videl obvestilo, ki je na sliki. Vprašal sem, ali to res, in odgovorili so mi zaskrbljeno, da so prejeli mail, v katerem vodstvo Hoferja prepoveduje Kraljem ulic prodajo časopisa pred njihovimi prodajalnami," je zapisal Ratko Stojiljković, avtor fotografije, ki je zaokrožila na družbenih omrežjih in vzbudila ogročenje v delu javnosti.

Prostori društva Kralji ulice, ki deluje tudi kot dnevni center za brezdomce, kamor se lahko zatečejo v hladnih zimskih dneh. Foto: BoBo

Društvo se je s Hoferjem dogovorilo, da s prepovedjo počaka en teden

"Hofer je poklical na društvo in nas seznanil z odločitvijo, da bodo dali tako navodilo svojim poslovalnicam. Nato so se v dogovoru z nami odločili, da bodo z navodilom počakali en teden. V tem času lahko svoje ljudi obvestimo o prepovedi in se izognemo neprijetnim situacijam. Torej da bi ljudje prišli na svoje mesto prodajat časopis in bi bili zaradi tega sankcionirani," je za MMC pojasnila Hana Košan z društva Kralji ulice in dodala: "Z 11. decembrom pa ni več dovoljeno zadrževanje na njihovem območju."

Kralji ulice vzbujajo nelagodje med strankami

Konkretnega razloga za svojo odločitev v Hoferju niso pojasnili. Kralji ulice tudi še nikoli niso bili deležni prepovedi prodaje časopisa od katere od trgovskih verig. Če že, je do prepovedi prišlo na posameznih lokacijah, pove Košanova.

"Razlogi so bili različni. Od tega da so naši člani kršili pravila ponujanja časopisa, da je prihajalo do konfliktov ... A pogosto se je našel tudi razlog, da naši člani s ponujanjem časopisa vzbujajo nelagodje med strankami. Še posebej zdaj v decembru, ko tako spodbujamo potrošništvo in zapravljanje denarja, nam je včasih neprijetno, ko vidimo ljudi, ki nimajo toliko in si ne morejo privoščiti tistega, kar bomo mi kupili v trgovini."

Žal je to kar pogost razlog za prepoved ponujanja časopisa, doda Košanova in navaja ga tudi Hofer. "Običajno zapišejo, da nimajo nič proti nam, da nas podpirajo in razumejo, ampak da stranke to spravlja v nelagodje, stisko, povzroča jim slabo vest, zato prosijo, naj se to neha."

Kralji ulice se o prodaji časopisa dogovorijo s posamezno poslovalnico

Društvo Kralji ulice s trgovskimi verigami glede prodaje njihovega časopisa pred njihovimi trgovinami nima sklenjenih uradnih dogovorov, temveč se prodajalci časopisov dogovorijo s posameznimi poslovalnicami. "Če so se kdaj pojavile težave, smo jih reševali individualno. Zdi pa se nam tudi prav, da se ljudje, ki želijo prodajati časopis na nekem območju, za to s tudi sami dogovorijo."

V društvu načrtno spodbujajo, da se prodajalci Kraljev ulice sami dogovorijo s poslovodji trgovin, saj jih to, da si sami urejajo svoje situacije, na neki način tudi opolnomoči. "Včasih potrebujejo tudi uradni odziv društva, ki v tem primeru podpre in pošlje uradni dopis."