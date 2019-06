"Sicer niso tam, da neposredno zastopajo Slovenijo, a vendarle mora biti to sodelovanje usklajeno, da se ne bi dogajalo kot v preteklosti, da so bili evropski poslanci, ko je šlo za slovenske nacionalne interese, precej razglašeni," je pojasnil.

Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 prevzela predsedovanje Evropski uniji in zato je vladi pomembno, da se vključijo tudi evropski poslanci.

Termine za prihodnja srečanja bodo določali sproti glede na obveznosti, potekala pa bodo tudi na operativni ravni, na primer z ministri. "Pomembno je, da se bodo na srečanjih izmenjale informacije in bomo bolje obveščeni vsi," je dodal Šarec.

Pri predsedniku vlade Marjanu Šarcu je dopoldne potekalo srečanje z novoizvoljenimi slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, med katerimi pa ni bilo evroposlancev iz vrst SDS-a in SLS-a. Foto: BoBo

Poslanci liste SDS-SLS so na srečanju EPP-ja

Srečanja se sicer niso udeležili evropski poslanci Milan Zver, Romana Tomc (oba SDS) in Franc Bogovič (SLS), ki so že v Španiji, kjer se bo v torek začelo srečanje skupine Evropske ljudske stranke (EPP). "Vsak se sam odloča, kje so prioritete," se je Šarec odzval na njihovo odsotnost. Ljudmila Novak (NSi), ki je prav tako članica skupine EPP, je na srečanje s slovenskim predsednikom vlade prišla.

V SDS-u pravijo, da jim je žal, da premier srečanja ni uskladil z izvoljenimi poslanci na skupni listi SDS+SLS, ki je na volitvah dobila največ glasov. Odpotovali so v Španijo, kjer bodo v okviru skupine Evropske ljudske stranke (EPP) razpravljali o prioritetah v prihajajočem mandatu 2019-2024. Bogovič je pozdravil predlog o srečanju, a urnikov jim ni uspelo uskladiti, so sporočili iz njegove pisarne.

Ljudmila Novak pa je medtem pojasnila, da ni odpotovala v Španijo, ker ima ta teden obveznosti v državnem zboru. Povedala je, da je srečanje s premierjem pomembno in koristno, še posebej v duhu sodelovanja v času slovenskega predsedovanja Evropski uniji. Odsotnost njenih kolegov pa se ji ne zdi sporna. "Prav je, da se nenehno izobražujejo," je dodala. Ob tem je pojasnila, da je bilo izobraževanje načrtovano vnaprej, Šarec pa je srečanje preložil, saj je bilo sprva predvideno za prejšnji teden.

Sodelovanje med vlado in evroposlanci

Imena za komisarja še ni, ne bo pa Violeta Bulc

Od trenutno aktualnih tematik se Marjan Šarec ni mogel izogniti vprašanjem o predlogu za komisarja Evropske komisije. Ponovil je, da za zdaj še ni nobenega imena na mizi. "Čeprav bo treba postopek izvesti relativno hitro, ker če bomo predolgo mečkali, potem bodo vsi boljši sedeži že zasedeni in bomo imeli težave. Zlasti se je to poznalo zdaj v tem mandatu. Lahko pa povem tukaj jasno, da Violeta Bulc ni v tem izboru," je dodal.

Konkretno premier tudi ni želel govoriti o resorju, ki bi si ga želela Slovenija voditi v prihodnjem mandatu Evropske komisije. "Doslej smo imeli dobre resorje, tudi v teh pogajanjih bo Slovenija skušala izpogajati čim boljši resor," je dejal.

Si pa želi drugačen postopek izbire komisarja kot pred petimi leti in predvsem največjo obliko konsenza okoli predlaganega imena. Prepričan je namreč, da ni dobra popotnica, če se v Bruselj pošlje kandidat, ki nima podpore doma, saj je potem bolj ranljiv na zaslišanju v Evropskem parlamentu.