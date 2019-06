Šarec in Cerar ob predaji poslov predsednika vlade. Foto: BoBo

Premier Marjan Šarec je ponovil, da bo o kandidatu za evropskega komisarja iz Slovenije odločila vlada, dotlej pa so vse drugo ugibanja. Tako ni jasno odgovoril na vprašanje, ali je predsednik SMC-ja Miro Cerar, ki se ga omenja v tem kontekstu, možen kandidat.

Šarec je v izjavi novinarjem ob robu začetka poslovnega foruma pobude Tri morja poudaril, da glede kandidata za komisarja ni nič novega in je vse odprto. Že večkrat se je sicer kot možnega kandidata omenjalo zunanjega ministra Cerarja, ki je prav v torek sporočil, da se bo z jesenskim kongresom poslovil z vrha SMC-ja. Tako je ta možnost danes ponovno zaokrožila v medijih.

Glede teh ugibanj je Šarec danes odgovoril: "Ugibanja so vedno, dokler kandidat ni izbran. Vlada bo na koncu odločila, kdo bo kandidat." Prav tako ni odgovoril konkretno na vprašanje, ali je Cerar primeren kandidat. "Izbrati primernega kandidata bo težka naloga, ker je kandidatov s temi kompetencami kar nekaj, zato nas čakajo težki dnevi," je poudaril. Upa, da bodo postopki stekli čim prej in bodo kandidata izbrali ob pravem času. "Ne bi pa prehiteval," je dejal in dodal, da morajo najprej videti, kdaj bo izbran predsednik ali predsednica Evropske komisije.

Bili so že zavrnjeni kandidati

"Tisti, ki vodi Evropsko komisijo, je neke vrste mandatar in odloča," je povedal Šarec in spomnil, da je bil v preteklosti kakšen kandidat tudi zavrnjen.

Že po zadnjih volitvah je bila zavrnjena prav kandidatka iz Slovenije, zdajšnja ministrica Alenka Bratušek, po zaslišanju v Evropskem parlamentu, kjer ni požela odobravanja.



Glede ugibanj o novem predsedniku komisije pa je dejal, da "kdor koli bo izbran, bo moral delati v interesu Evrope, zlasti pa bo moral več narediti na širitvi na Zahodnem Balkanu".

Ponovil je željo, da Slovenija predlaga enega kandidata ali kandidatko za komisarja, "da ne bi bili priča takšnemu dogajanju kot pred petimi leti". Po njegovih navedbah so v zraku še vedno ideje glede morebitne pobude iz Bruslja, naj vsaka država predlaga eno žensko kandidatko in enega moškega kandidata. Sicer pa bi želeli, kot je poudaril, kandidata iz Slovenije izbrati tako, da ne bo spet zapletov in da bo imel podporo v Sloveniji.

Premier je odgovoril tudi vprašanje, ali lahko dogajanje v SMC-ju oz. napoved Cerarja, da se bo z jesenskim kongresom poslovil z vrha stranke, vpliva na koalicijo. "SMC je suverena stranka in se sama odloča o dogajanju v svojih vrstah," je dejal. Prav tako strankarsko dogajanje po njegovih ocenah nima zveze z vlado, saj slednja deluje kot celota, strankarske zadeve pa se "rešujejo v popoldanskem času". S tem je odgovoril na vprašanje, ali bo lahko Cerar ostal zunanji minister tudi po tistem, ko ne bo več predsednik stranke. Cerar je namreč tako napovedal.

Povezovanje liberalnih strank

Šarec je spregovoril tudi o svojih ponedeljkovih ocenah, ki jih je zapisal na Facebooku, da bo pred naslednjimi volitvami nujno povezovanje liberalnih strank. "Sodelovanje pomeni, da sodelujemo in ugotovimo, da imamo enake cilje. Potem se iz tega lahko kaj razvije, ne bi pa mogli zdaj govoriti, kako bo to potekalo," je pojasnil predsednik LMŠ-ja. To je po njegovih besedah pač pobuda, "kaj se bo v zvezi s tem dogajalo, pa bomo videli v prihodnjih dneh".

Tako je tudi zavrnil ugibanja glede domnevne "kupčije", da bi Cerarju ponudili komisarsko mesto "v zameno za poslance SMC-ja". Nekateri namreč ugibajo, da bi se, če bi prišlo do povezovanja strank, poslanci SMC-ja priključili LMŠ-ju. "Tukaj tega ne more biti. Poslanci so avtonomni, pripadajo avtonomni stranki. S takimi kupčijami ne bi daleč prišli," je poudaril Šarec.

V javnosti se pojavljajo ugibanja, da bi zunanji minister Miro Cerar utegnil postati kandidat za evropskega komisarja iz Slovenije. Cerar je že napovedal, da ne bo več kandidiral kot predsednik SMC-ja. Foto: BoBo

Po Cerarjevih navedbah je treba glede kandidata za evropskega komisarja počakati na predlog premierja Marjana Šarca. Ugibanja niso na mestu in so lahko trenutno celo neprimerna, je opozoril Cerar, ki je sicer v torek napovedal umik z vrha SMC-ja na jesenskem kongresu.

Cerar je v izjavi novinarjem tudi odločitev, da na jesenskem volilnem kongresu ne bo več kandidiral za predsednika stranke. Poudaril je, da je odločitev sprejel po lastnem premisleku, popolnoma samostojno, predvsem zato, da omogoči, da bo potreben proces prenove stranke potekal čim bolj neobremenjeno. Dodal je, da je to tudi plod premisleka po evropskih volitvah. Na njih je sicer stranka dosegla zelo slab rezultat.

"Mislim, da mora stranka zadihati z novimi pljuči," je dejal Cerar in napovedal, da ji bo kot njen član še naprej stal ob strani in ji tudi v tem procesu, če bo treba, pomagal.

Cerar zadovoljen z izvršnim odborom SMC-ja

Zadovoljen je, da so imeli v torek na izvršnem odboru, ko so razpravljali o nadaljnji poti in kongresu, zelo konstruktivno razpravo. SMC je po njegovih trditvah enoten, deluje povezano, takšni pa nameravajo tudi ostati. Torej, kot napoveduje, ostaja stranka čvrst člen vladne koalicije in čvrst člen v parlamentarnem delu z njihovo poslansko skupino. Ministri SMC-ja bodo nadaljevali odgovorno delo v vladi, tudi sam bo nadaljeval delo zunanjega ministra, je zagotovil Cerar.

SMC je bil ustanovljen junija leta 2014 in takoj pometel s politično konkurenco. Zdaj se zgodba obrača v drugo skrajnost. Foto: BoBo

Odgovoril je tudi na ocene premierja Šarca glede nujnega povezovanja liberalnih strank pred prihodnjimi volitvami. Cerar je spomnil, da je bil sam tisti, ki je že pred volitvami govoril o tem, da bi morale liberalne stranke tesneje sodelovati, a na partnerski osnovi. Prepričan je, da mora diskusija o tem ostati živa, saj je v sedanji vladni koaliciji nekaj liberalnih strank.

Po njegovem mnenju je tesnejše sodelovanje strank, ki imajo podobne ideološke poglede in cilje, lahko koristno. Kako bo o tem razpravljala stranka SMC, pa je stvar pristojnih organov in procesa, je še poudaril Cerar.