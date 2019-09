Italijanski študentje so obtičali pred vrati strokovnega izpita. Foto: BoBo

Za študij fizioterapije v Sloveniji sem se leta 2016 odločil zaradi možnosti študija v mojem jeziku in opravljanja strokovnega izpita, potem pa mi je ministrstvo to med študijem onemogočilo, pripoveduje Fernando Insolia iz okolice Catanie, ki je tako kot še okoli 300 študentov programa fizioterapija pri zasebni visokošolski ustanovi Alma Mater Europaea.

Med programi, ki so pri Alma Mater na voljo je tudi program fizioterapija, ki so ga v preteklosti, tudi zaradi zanimanja italijanskih študentov izvajali v Italijanščini. Prva osemnajsterica je izobraževanje zaključila s strokovnim izpitom, ki so ga opravljali s pomočjo tolmača, potem pa se je s spremembo zakona zanje pristop k strokovnemu izpitu zaostril.

Pogoj za strokovni izpit: znanje slovenščine

Leta 2017 je s spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti postal pogoj za pristop k strokovnemu izpitu tudi izkazano znanje slovenskega jezika. Italijanski študentje fizioterapije, ki sicer ne nameravajo delati v Sloveniji so tako obtičali pred zadnjim korakom pred zaključkom svoje izobraževalne poti, saj je v Sloveniji strokovni izpit pogoj za poklicno kvalifikacijo.

Po oceni odvetnice iniciative Italia 300, ki združuje omenjene študente Mihaele Pudgar je do zapleta prišlo pri prenosu direktive EU v slovenski pravni red, ki pa je bil izpeljan tako, da je v Sloveniji uvedel strožje pogoje za študente, ki v Sloveniji študirajo v drugem jeziku. Direktiva sicer določa preverjanje znanja jezika matične države, a šele po priznanju poklicne kvalifikacije in ne pred njo, kot to sedaj določa zakon o zdravstveni dejavnosti.

Odklonilen tudi odgovor italijanskih organov

Nekateri študentje so se ob situaciji, ki jo je študent Riccardo Moschin opisal kot brezizhodno, obrnili na italijanske organe za priznanje poklicne kvalifikacije, kjer pa so jim odgovorili, da zgolj diploma na omenjenem programu po slovenski zakonodaji ni dovolj za priznanje poklicne kvalifikacije fizioterapevta in je zato ne morejo uveljavljati kot poklicno kvalifikacijo v Italiji. Za priznanje poklicne kvalifikacije bi morali v Sloveniji opraviti strokovni izpit, v Italiji pa je slednji že sestavni del študija in ga samostojno ne morejo opravljati.

Zaplet ki je nastal leta 2017 so sicer študentje poskušali že reševati s pozivi ministrstvu za zdravje k spremembi spornega odstavka 63. člena zakona o zdravstveni dejavnosti, a jim na ministrstvu niso prisluhnili. Avgusta 2018 so jim z ministrstva sporočili, da zakonodaja ne dopušča izjem pri pristopanju k strokovnemu izpitu in jih napotili na priznanje poklicne kvalifikacije v Italijo, kjer pa so jih kot že rečeno, odklonili.

Deficitarni poklic v Italiji

"V sam študij sem vložil skupno 40 tisoč evrov, odrekel sem se karieri poklicnega športnika, odrekanja pa je bila deležna tudi moja družina, ki me je pri tem podpirala," je zpostavil Insolia in ob tem dodal, da mu slovensko ministrstvo tega odrekanja ni povrnilo. Insolia je ob tem poudaril, da ga je študij v Sloveniji s šolnino med 6 in 7 tisoč evrov na letnik študija še vedno cenejše od študija v Italiji, ki bi presegel 10 tisoč evrov na leto. Zaradi deficitarnosti poklica fizioterapevt so pri Alma Mater tudi pričeli z izvajanjem programa v Italijanščini, ki pa ga po spremembi zakonodaje ne izvajajo več.

Pudgarjeva pa je ob tem izpostavila, da so se že obrnili tako na ministrstva, kot tudi na varuha človekovih pravic. Glede na to, da tovrstni predpisi posegajo v načela enakosti in so nenazadnje študentom odvzeli možnost strokovnega izpita med študijem, pa ne izključuje tudi drugih pravnih sredstev zoper sporni odstavek 63. člena. Ob tem poudarja, da je 18 študentov pred letom 2017 že opravilo strokovni izpit s pomočjo tolmača.

V Iniciativi so prepričani, da taka ureditev pomeni tudi kršitev prava EU z vidika nediskriminatornosti na trgu dela in omejevanja dokončanja izobrazbe. Obenem poudarjajo tudi, da so študij zaključili v Kopru, kamor se je preselil sedež izvajanja njihovega programa, ki je dvojezično območje, a študija v italijanskem jeziku ne morejo zaključiti. Po prepričanju Pudgarjeve bi jim država morala omogočiti opravljanje izpita s tolmačem skladno z zakonom o upravnem postopku.