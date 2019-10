"Priprava in postopek izvedbe repatriacije je izredno kompleksen, zapleten in zahteven postopek. Pri tem gre tudi za številna vprašanja, ki so zelo kočljiva z vidika nacionalne varnosti Republike Slovenije, varnosti slovenskih državljanov in oseb slovenskega rodu na tujem, vsebuje pa tudi zelo veliko osebnih podatkov. Tako ne čudi, da so vse evropske države, ki so do sedaj izvedle repatriacijo, to naredile v popolni tajnosti in so javnost obvestile šele, ko so bile repatriirane osebe že v državi."

Urad za Slovence po svetu o težavnosti repatriacije