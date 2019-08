Slovenska vlada o repatriaciji Venezuelcev slovenskih korenin

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je prejel že 47 prošenj. Repatriacija je mehanizem, ki matični državi omogoča, da poskrbi za priselitev Slovencev, ki živijo v državah, ki se spopadajo s hudo gospodarsko in politično krizo.

Maria Voglar, ki že vse življenje živi v Venezueli, še ne ve, ali bo zaprosila za pomoč Slovenije, saj je celo življenje "težko zapakirati v dva kovčka". "Zdaj hrano dobimo, zdravil nekoliko manj. A vse je po mednarodnih cenah, plačati je treba v tujih valutah, plače pa so v bolivarjih – manj kot tri dolarje na mesec. Takšno plačo prejema več kot 75 odstotkov prebivalstva," razmere v pogovoru z novinarjem RTV Slovenija Gregorjem Drnovškom pojasnjuje Voglarjeva.

Ministrstvo za zunanje zadeve je razmere v Venezueli ocenilo kot kritične, kar je pogoj, da lahko Slovenija začne postopek repatriacije. Doslej je bil postopek repatriacije izpeljan le pri eni slovenski družini, ki so jo leta 2013 prepeljali iz Sirije.

"Status repatriirane osebe po zakonu lahko traja največ 15 mesecev. V tem času ji mora Slovenija zagotavljati vse, od varnega prevoza v Republiko Slovenijo do namestitve, hrane, zdravstvenega varstva, pokojnin, poskrbeti za šoloobvezne otroke, vključiti ljudi, da si najdejo zaposlitev," pojasnjuje Olga Belec, državna sekretarka v uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

"Želimo živeti v miru in normalnih razmerah, imeti električno energijo in ne uporabljati sveč, pa da nam, denimo, ne bi bilo treba nositi vode v vedrih," dodaja Voglarjeva, ki meni, da so najboljša rešitev za državo demokratične volitve, na katere pa bi morali čakati vsaj eno leto.

V Venezueli okoli 335 slovenskih državljanov

Gneča na meji med Kolumbijo in Ekvadorjem, ki je zaprl svoje meje. Foto: Reuters

Po ocenah Ministrstva za notranje zadeve je v Venezueli 335 državljanov Slovenije. Na uradu ocenjujejo, da bi lahko prošnjo za repatriacijo vložilo približno 100 ljudi. "Če bo sklep na vladi sprejet, bo naš urad, ki je v tem trenutku koordinator, sklical delovno medresorsko skupino, ki bo določila nadaljnje postopke," še pojasnjuje Belčeva.

Iz 30-milijonske Venezuele se je v zadnjih letih izselilo kar štiri milijone ljudi. 1,4 milijona jih je odšlo v sosednjo Kolumbijo, še kakih 320.000 jih živi v Ekvadorju. Ta je zaprl svoje meje, na katerih je obtičalo več sto ljudi, poroča novinarka RTV Slovenija Petra Marc.