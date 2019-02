Kdo vse je vedel za preplačano maketo 2. tira? Foto: BoBo

V Tarči so sinoči razkrili dokumente, ki dokazujejo, da je šlo za vnaprej dogovorjen posel še pred objavo javnega razpisa, o katerem naj bi vedeli nekdanji vodilni v državi. Obstajajo pa tudi sumi, da se je denar iz razpisov pretakal za potrebe financiranja stranke SMC. V kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca zadnjih razkritij ne komentirajo, v molk so se zavile tudi koalicijske stranke, odzvali so se le v Levici in SDS-u.

Posel makete za drugi železniški tir med Divačo in Koprom je po oceni poslanca največje opozicijske stranke SDS Žana Mahniča šolski primer korupcije. "Gre za modus operandi, ki kaže, kako so stranke, ki so tvorile prejšnjo vlado, prek denarja davkoplačevalcev financirale svoje predvolilne kampanje." Mahnič je namreč prepričan, da je šlo pri 130.000 evrih, kolikor je bila vrednost makete, zgolj za "obvodno financiranje kampanje za volitve SMC". Predloga za širitev preiskave parlamentarni komisiji v SDS-u še niso predlagali.

V SMC-ju se morajo odločiti, kdo bo nosil odgovornost za domnevna kazniva dejanja pri poslu z maketo drugega tira, menijo v Levici. Po besedah poslanca Mateja T. Vatovca je bilo sicer že od začetka jasno, da gre pri projektu za dve stvari: "Za iskanje načina financiranja kampanje SMC-ja, po drugi strani pa za neko PR-potezo za drugi tir kot tak." Vatovcu se zdi ključno, "da se zdaj ugotovi objektivna odgovornost, brez prelaganja na javne uslužbence. Mislim, da se morajo v SMC-ju odločiti, kdo bo to odgovornost sprejel," je v DZ-ju dejal poslanec Levice in poudaril, da sta tako nekdanji premier Miro Cerar kot nekdanji minister za infrastrukturo Peter Gašperšič iz kvote SMC-ja. "V tem trenutku mora postopek pokazati, kaj se je točno zgodilo, kdo je najbolj odgovoren za to, in bomo videli. Mislim, da je SMC tisti, ki se mora odločiti," je sklenil.