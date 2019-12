Vili Kovačič. Foto: MMC RTV SLO

Predsednik civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič je izpodbijanje poroštvenega zakona napovedal že v torek ob srečanju s predsednikom DZ-ja Dejanom Židanom. Potem ko so poslanci zakon v sredo potrdili, je somišljenike pozval, da do vključno 25. decembra prispevajo podpise za referendumsko pobudo.

Združeni poroštveni zakon po Kovačičevem prepričanju ne omogoča postavitve jasnega referendumskega vprašanja, saj volivec lahko zavrne ali potrdi le poroštvo za oba projekta hkrati, čeprav enega podpira in drugega zavrača. "To dejstvo pomeni nedopusten vpliv na udeležbo volivcev in izid glasovanja in pritisk na potrditev ali zavrnitev zakona," je prepričan.

Kot je nadaljeval v pritožbi, naslovljeni na ustavno sodišče, s tem neustavnosti in nezakonitosti še ni konec. "Za zbiranje podpore za referendum imamo na razpolago samo sedem dni, pri čemer pa se zbiranje podpisov nezakonito, vendar po uradni razlagi, zaključi že pred iztekom zadnjega dneva. Namreč v DZ jih je treba oddati do 16. ure, tokrat celo na praznični dan, ko pošta ne deluje in torej prispelih podpisov sploh ne morem sprejeti in vložiti v DZ," ugotavlja Kovačič.

Ker tovrstne zlorabe zakona o referendumu in kršitve ustave po Kovačičevih navedbah v zgodovini referendumov v Sloveniji še ni bilo, poziva in prosi ustavno sodišče, da nemudoma zadrži uveljavljanje in izvajanje tega zakona in do nadaljnjega zadrži postopek njegovega sprejemanja.

Do Kovačičevih potez so kritični v Mladinski iniciativi za tretjo razvojno os

Na morebitno Kovačičevo referendumsko pobudo so že pripravljeni na Koroškem. Koordinator Mladinske iniciative za tretjo razvojno os Aljaž Verhovnik je napovedal, da se bo iniciativa aktivno vključila v referendumsko kampanjo in zagovarjala sprejetje poroštvenega zakona za tretjo razvojno os.

"Korošci ne bomo dopustili, da bi se na plečih pozabljene regije lomila kopja in zganjal politični populizem. Koroška potrebuje upanje, ki ga prinaša gradnja tretje razvojne osi," so zapisali v sporočilu.

V mladinski iniciativi so pozdravili odločitev poslancev in izrazili pričakovanje, da se bo gradnja hitre ceste na Koroško začela v čim krajšem možnem času. "Gre za enega ključnih premikov v projektu tretje razvojne osi po 15 letih, odkar se je postopek začel," so zapisali.