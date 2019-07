Predsednik KPK-ja Boris Štefanec je precej kritičen do zahteve državnih svetnikov, da DZ začne preiskovati politično odgovornost tožilcev in sodnikov v primeru Franca Kanglerja. Foto: BoBo

Dopis protikorupcijske komisije je objavil nekdanji mariborski župan in državni svetnik Franc Kangler. KPK je napovedal, da se bo v prostorih državnega sveta zglasil v sredo dopoldne "z namenom vpogledati in prevzeti vso dokumentacijo v zvezi z omenjeno zahtevo, s katero razpolaga državni svet oziroma njegova delovna telesa in strokovni sodelavci".

KPK je v začetku meseca že opozoril, da bi konkretna zahteva lahko predstavljala obliko nedovoljenega posega zakonodajne veje oblasti v neodvisno sodstvo in tožilstvo. Prav to je po besedah predsednika komisije Borisa Štefaneca razlog, da so uvedli postopek.

Štefanec pravi, da je tudi njegovo osebno stališče, da tožilci in sodniki niso politično odgovorni in da parlament ne sme ugotavljati njihove politične odgovornosti, ker gre v tem primeru za poseg v njihovo neodvisnost. Lahko pa odgovarjajo kazensko, če zlorabljajo svoj položaj. In če ima državni svetnik Franc Kangler občutek, da so sodniki v njegovi zadevi ravnali pristransko, bodisi zaradi pritiskov politikov ali kogarkoli drugega, naj sproži zoper te sodnike kazenske postopke. Ne sme pa državni svet na ta način izvajati političnega pritiska na neodvisno delo druge veje oblasti, je še dodal.

Kangler: V ozadju so "mračne sile"

Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je pojasnil, da z zahtevo ni seznanjen, da pa ima KPK pri njih odprta vrata ter da lahko pogleda vso dokumentacijo. Vprašal pa se je, zakaj imamo toliko tožb na Evropsko sodišče za človekove pravice in zakaj imamo od tam tudi toliko zahtev Sloveniji, da stanje popravi, če je v pravosodju vse tako prav. Kangler pa je na Twitterju ugotavljal, da je spet postal problem države in da so mračne sile ponovno "vključile KPK v politični obračun".

KPK: Sporne izjave in ravnanja predsednika DS-ja

KPK se je sicer že konec prejšnjega tedna odzval na Kovščeve izjave v intervjuju v reviji Demokracija, saj je bil neprijetno presenečen nad nekaterimi stališči ter nepoznavanjem pristojnosti institucij, tudi mednarodnih.

"Predsednik državnega sveta se po eni strani opisuje kot oseba, ki se trudi spoštovati ustavne določbe na vseh področjih delovanja v državnem svetu in pravi, da bo vedno odločno nasprotoval tistim, ki si ustavne določbe tolmačijo tako, kot jim pride prav, po drugi strani pa se hkrati sprašuje, ali naj državni svet sploh spoštuje sodbe sodišč ali naj ignorira pravosodno vejo oblasti. Čeprav poskušamo razumeti nestrinjanje predsednika državnega sveta s stališčem državnega odvetništva glede odškodnine v primeru nezakonitega odvzema mandata državnemu svetniku, pa ne soglašamo, da svoje nestrinjanje poudarja z vprašanjem, ali sodne odločbe sploh spoštovati. In to stori ravno v trenutku, ko je aktualna zahteva državnega sveta državnemu zboru o odredbi parlamentarne preiskave o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, med drugim sodnikov in tožilcev, ki so sodelovali v kazenskih postopkih zoper Franca Kanglerja. To zahtevo pa številni državni organi in tudi mednarodne organizacije, kot sta GRECO in OECD, označujejo kot poseg v ustavni načeli delitve oblasti ter neodvisnosti sodstva," so v KPK-ju zapisali v sporočilu za javnost prejšnji petek.

"Predsednik državnega sveta nadalje v intervjuju opozarja na dolžnost neodvisnih in samostojnih državnih organov, da zagotavljajo svojo integriteto, hkrati pa pozablja, da mora tudi sam kot nosilec javne funkcije izkazovati integriteto, prav tako pa jo mora izkazovati tudi državni organ, ki ga on kot predsednik predstavlja in vodi. Integritetno ravnanje predsednika državnega sveta in državnega sveta kot institucije tako zahteva v prvi vrsti spoštovanje načela delitve oblasti ter spoštovanje z zakonom, pravno dopustnimi cilji ter etičnimi kodeksi določenih pristojnosti. Uporaba pristojnosti zahtevati odredbo parlamentarne preiskave mora biti skladna z namenom, ki jo je zasledoval ustavodajalec. Nasprotno pa se s konkretno zahtevo posega v neodvisnost in samostojnost sodstva ter tožilstva in v njune izključne pristojnosti, domnevno zaradi zasledovanja zasebnih interesov določenega državnega svetnika," še navaja KPK.

Ob tem na KPK-ju dodajajo, da so številni državni organi opozorili na pomanjkljivosti zahteve za ustanovitev parlamentarne preiskave Kangler, državni svetniki pa odločitve niso želeli spremeniti. Kovšca pa bi, tudi "zaradi krepitve integritete njegove funkcije ter integritete državnega sveta, državne svetnike moral opozoriti na dvome o zakonitosti oziroma ustavnosti takšne zahteve, pa tega ni storil."