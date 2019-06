Kangler je spet državni svetnik. V prejšnjem sklicu DS-ja so mu mandat odvzeli zaradi obsodbe na sodišču, ki je pozneje padla. Padlo je tudi kup drugih procesov in obtožnic, sproženih zoper njega. Foto: BoBo

Pobudnik predloga, državni svetnik Marjan Maučec je na seji mandatno-imunitetne komisije med drugim dejal, da "ni logično, da je nekdo dvajsetkrat na zatožni klopi, pa nikoli dokončno obsojen". Po njegovih besedah se je pri tem treba vprašati, kaj je narobe. Pristojnosti za ugotavljanje tega sicer državni svet nima, ima pa pristojnost, da lahko sproži postopek za ustanovitev preiskovalne komisije, je povedal.

Izkušnje sicer kažejo, da so parlamentarne preiskave redkokdaj prišle do kakršnih koli sklepov. Toda če bo DZ še nekaj časa ostal v trenutni sestavi, je pričakovati, da bo do nje vendarle prišlo, tudi zato, ker so prvič v zgodovini na težave javno začeli opozarjati tudi sodniki in tožilci, je povedal državni svetnik. Poudaril je, da morajo v demokraciji za vse veljati enaka merila.

"Če bi bilo res, da lahko nekdo zlorabi svojo javno funkcijo za to, da bi nekomu naredil škodo iz političnih ali osebnih razlogov, me to zelo skrbi," je dodal član komisije Igor Antauer. Besedilo predloga se sicer nanaša predvsem na osebo, ki naj bi bila oškodovana, in na tiste, ki naj bi k temu prispevale. Je pa po njegovem mnenju kljub temu prav, da preiskovalna komisija ugotovi, ali je res prišlo do spornih ravnanj.

Podporo predlogu je napovedal tudi član komisije Cveto Zupančič. Ob tem je opozoril, da bi, če pride do kazenske ovadbe, ki se pozneje izkaže za krivo, moral odgovarjati tudi tisti, ki je nekoga krivo ovadil. Ko gre za kar 20 kazenskih ovadb, se nehote pojavi vprašanje o njihovem ozadju, je pojasnil.

S parlamentarno preiskavo naj bi sicer ugotavljali morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali "pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona" zoper nekdanjega mariborskega župana Kanglerja. Raziskali naj bi sum kršitev človekovih pravic v postopkih in domnevno "nezakonito upravljanje in vodenje določenih evidenc policije".

Poslovnik o parlamentarni preiskavi določa, da mora DZ parlamentarno preiskavo odrediti, če to zahteva tretjina poslancev ali državni svet. Kot so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili v strokovnih službah DS-ja, bo predlog na dnevnem redu državnih svetnikov v sredo.