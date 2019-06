Predlagatelji zakona predlagajo odlog ukrepa enotne embalaže za tobačne izdelke za tri leta. Foto: EPA

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je prejela informacijo, da je bil v DZ vložen predlog zakona o spremembah zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov po skrajšanem zakonodajnem postopku, pri čemer se ena od predlaganih sprememb nanaša tudi na podaljšanje prehodnega obdobja za uveljavitev členov, ki urejajo enotno embalažo vseh tobačnih izdelkov. Komisija je prav tako prejela informacijo, da je pri pripravi predloga prišlo do stikov med predstavniki tobačne industrije ter pripravljavci zakona, so danes sporočili iz komisije.

Glede na navedeno je KPK zaznal določena tveganja in sum nepravilnosti v povezavi s predlogom sprememb kadilskega zakona ter ocenil, da je obravnava v interesu javnosti. "Skladno s tem je na lastno pobudo uvedel preiskavo glede suma nezakonitega vplivanja na pripravo predloga sprememb zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter netransparentnosti postopka priprave kot tudi sprejema omenjenega predpisa," so navedli v KPK-ju.

Vlagatelji želijo čas za raziskave

Pod predlog spremembe zakona, ki ga je skupina 38 poslancev v DZ vložila v ponedeljek, sta podpisana dva poslanca NSi-ja ter poslanci iz vrst koalicije. Vlagatelji sprememb tobačnega zakona, ki predlagajo triletni odlog uveljavitve enotne embalaže tobačnih izdelkov, želijo, da se ta čas opravijo raziskave o tem, ali bi ukrep res zmanjšal poseganje po tobaku. Opozarjajo tudi pred tožbami in negativnim vplivom ukrepa na gospodarstvo, obenem pa poudarjajo vlaganje v preventivo za zmanjšanje kajenja.

Koalicija za preprečevanje zasvojenosti opozorila na lobiranje

V koaliciji za preprečevanje zasvojenosti so na novinarski konferenci v sredo opozorili na spornost uporabljenih argumentov in lobiranje pri pripravi zakona. Tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje nasprotuje zamiku uveljavitve enotne embalaže, saj gre za enega od stroškovno najučinkovitejših ukrepov za zmanjševanje bremena kroničnih nenalezljivih bolezni.

Ob tem so navedli primer Avstralije, ki je ukrep uveljavila prva na svetu pred šestimi leti in pol. Po uvedbi enotne embalaže se je delež kadilcev statistično značilno znižal, in sicer skoraj dvakrat bolj, kot bi lahko napovedali iz dolgoletnih trendov od leta 1991.

Podporo predlaganim spremembam sta v četrtek z odprtim pismom izrazili nevladni organizaciji Inštitut Libertas in Fruma Institute. Po njihovi oceni pri spremembah ne gre za vprašanje za ali proti tobaku, ampak za zaščito slovenskih gospodarskih interesov in financ.