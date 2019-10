Foto: BoBo

Spor med dvema ustavnima sodnikoma Klemnom Jakličem in Matejem Accettom še vedno odmeva, a ne zaradi zakona o tujcih. Jaklič je v ločenem mnenju po ugotovitvi US-ja, da je eden izmed členov zakona o tujcih neustaven, problematiziral sodelovanje sodnika Accetta s stranko SMC v času njenega nastajanja.

Nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic je v odzivu na spor zapisal, da je doslej javno podprl že mnoga Jakličeva ločena mnenja in kritike, "tokrat pa ga je, mislim, že pri kritiki same večinske odločbe zaneslo daleč stran od realnega bistva spornega vprašanja". "Njegov očitek kolegom, da so pri tem odločali nepošteno in celo 'intelektualno podhranjeno', je zame tudi po vsebini povsem neutemeljen, po tonu pa za strpne odnose v tako pomembnem organu zelo škodljiv in nesprejemljiv," je zapisal Krivic.

Čeprav se Krivic do očitkov Accettu kot nepoznavalec vseh dejstev še ne more dokončno opredeliti, se je pa vprašal, "kako naj bi bil sodnik Accetto pri sojenju v obeh spornih zadevah pristranski (v korist Cerarjeve vlade), če je pa obakrat glasoval proti stališčem te vlade."

Krivic obžaluje, da je spor med sodnikoma potisnil v ozadje vsebino odločbe, ob kateri je spor nastal. Obenem pa je poudaril, da so tudi ustavni sodniki, taki in drugačni, samo ljudje ‒ "toda imamo samo eno ustavno sodišče in skušajmo prispevati tudi mi, zunanji opazovalci, da bi lahko delovalo čim bolje". Kot je dodal, ceni in podpira umirjeno in prepričljivo nastopanje predsednika ustavnega sodišča Rajka Kneza v tej zadevi. "Pustimo zdaj ustavnim sodnikom in njihovemu predsedniku, da naredijo vse, kar morejo in tudi morajo, da zagotovijo nadaljnje normalno delo temu za vse nas tako pomembnemu organu," je še zapisal.

Ustavni sodnik Marko Šorli ne podpira Knezovega odziva

Ustavni sodnik Marko Šorli pa je v zvezi s sporom poslal dopis predsedniku sodišča Knezu in drugim ustavnim sodnikom. Kot piše, Knezova izjava, da so bila Accettova pojasnika dovolj jasna in izčrpna, "lahko navaja na zmoten zaključek", da so bili sodniki pred odločanjem o izločitvi Accetta iz odločanja glede referenduma o drugem tiru seznanjeni z vsebino njegove korespondence s člani skupine, ki je pripravljala program stranke SMC.

"Ne želim ugibati za nazaj, kakšna bi bila (moja) odločitev, če bi bil prej seznanjen z vsebino korespondence, ki je bila po odločanju sodišča objavljena v medijih. Vsekakor pa menim, da bi sodniki morali biti z angažiranostjo Accetta, ki iz te korespondence izhaja, seznanjeni v postopku odločanja," je zapisal Šorli. Zato Knezove izjave, "kolikor nakazuje, da smo bili sodniki seznanjeni tudi z okoliščinami, ki so bile razkrite po odločanju," ne more podpreti, je dodal.



Spopad ustavnih sodnikov se stopnjuje

Gre za dopisovanja med Accettom in nekaterimi vidnimi ustanovnimi člani SMC-ja, v katerih je Accetto podajal svoja mnenja o nekaterih vsebinah. Zaradi sodelovanja s SMC-jem je Vili Kovačič večkrat zahteval, da se Accetto izloči iz odločanja o zadevah, med drugim pri odločanju o referendumu o drugem tiru. Ta je bil projekt vlade Mira Cerarja, takratnega predsednika SMC-ja.

Accetto in Cerar sta sicer v četrtek pojasnila, da sta sodelovala še v času, ko so bili Cerar in drugi posamezniki še člani civilne družbe. S stranko pa da Accetto nikoli ni sodeloval in ni zanjo pripravljal nobenih mnenj. Accetto je tudi navedel, da v predvolilnem programu SMC-ja sam ne razbere "niti enega stavka ali misli", ki bi prišla od njega, ter da je v obeh zadevah, ki se problematizirata, tako pri odločanju o drugem tiru kot o zakonu o tujcih, sam glasoval na način, ki nikakor ni bil v prid interesom stranke SMC in njenega tedanjega voditelja.