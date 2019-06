Lani se je rodilo 19.585 otrok. Foto: BoBo

Lani je sicer v Sloveniji umrlo 0,1 odstotka manj ljudi kot v letu 2017. Od 20.485 umrlih prebivalcev je bilo 10.113 moških in 10.372 žensk. Stopnja umrljivosti, ki pove, koliko oseb je umrlo na 1000 prebivalcev, je bila 9,9. Najmanj umrlih na 1000 prebivalcev je bilo v osrednjeslovenski (8,2), največ pa v pomurski statistični regiji (12,2), kažejo podatki statističnega urada.

Največ ljudi je umrlo 27. februarja

V posameznem letu običajno največ ljudi umre v zimskih mesecih: v januarju, februarju, marcu in decembru. Lani jih je v teh mesecih umrlo 37,1 odstotka. Največ jih je umrlo marca. Dan z največ umrlimi pa je bil 27. februar, ko je umrlo 82 ljudi. Povprečno je lani umrlo 56 ljudi na dan. Povprečna starost umrlih prebivalcev se še naprej počasi zvišuje. Lani umrli so bili stari povprečno 77,9 leta, od tega moški 74,1 leta, ženske pa 81,6 leta.

Deček, lani rojen v Sloveniji, lahko sicer po izračunih statistikov pričakuje, da bo dočakal 78,3 leta, deklica pa skoraj 84 let. Vrednost kazalnika pričakovano trajanje življenja se je v zadnjih treh desetletjih za moške zvišala za 9,5 leta, za ženske pa za 7,3 leta. Med umrlimi v letu 2018 je bilo tudi 33 dojenčkov (22 fantkov in 11 deklic) ali 1,7 na 1000 živorojenih. Po številu umrlih dojenčkov na 1000 živorojenih se Slovenija med članicami EU-ja uvršča med tiste z najnižjimi vrednostmi tega kazalnika.

Lani je bilo prezgodnjih smrti, torej tistih, ki so umrli pred 65 letom, 16,5 odstotka. Od tega 22,7 odstotka vseh umrlih moških in 10,5 odstotka umrlih žensk. Delež takih smrti je med moškimi vedno višji kot med ženskami, se pa za oba spola znižuje, so navedli na uradu. Pred desetimi leti (v letu 2008) je bil za moške še pri 32,5 odstotka, za ženske pa pri 13,1 odstotka.

Lani prvič po 10 letih manj kot 20.000 rojstev

Lani se je v Sloveniji rodilo 19.585 otrok, kar pomeni, da se jih je prvič po 10 letih rodilo manj kot 20.000. Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka je bila 29,5 leta. Največ deklic je dobilo ime Ema, največ dečkov pa že dvajseto zaporedno leto ime Luka. Lani se je rodilo 10.157 dečkov in 9428 deklic, skupno število otrok pa je bilo za 3,2 odstotka nižje kot predlani, navajajo statistiki.

Povprečna starost mater ob rojstvu otrok je po drugi svetovni vojni vsako leto višja. Največ mater, ki so rodile v letu 2018, je bilo starih od 28 do 30 let. Tiste, ki so v tem letu rodile prvič, so bile stare povprečno 29,5 leta. Matere 8293 otrok (42,3 odstotka) so bile poročene, matere 11.292 (57,7 odstotka) lani rojenih otrok pa ne. Poročene so bile v povprečju stare 31,4 leta, neporočene pa 30,7 leta. Očetje otrok so navadno v povprečju tri leta starejši od mater. Tako je bilo tudi v 2018; stari so bili povprečno 33,7 leta. Osem med njimi je bilo starih 60 ali več let, 47 pa je bilo mlajših od 20 let.

Največ otrok se je rodilo 5. julija

Sicer pa se je lani na dan v povprečju rodilo 54 otrok, največ 5. julija (83), najmanj pa 11. novembra, na Martinovo nedeljo (25). Na običajen delovni dan se jih je rodilo povprečno 58, med koncem tedna pa povprečno 43. Porodov dvojčkov je bilo 340, porodi trojčkov pa so bili trije. 54 otrok se je rodilo prav na rojstni dan svojih mater, 57 pa na rojstni dan svojih očetov.

Primerjava rodnostnega vedenja pokaže, da se je najizraziteje spremenilo rodnostno vedenje mlajših žensk. Pred pol stoletja so največ otrok rodile najmlajše ženske (20-24 let), najmanj pa najstarejše (40-44 let). V 80. letih prejšnjega stoletja se je to spremenilo: rodnost se je predvsem med najmlajšimi (20-24 let) začela zniževati. Če je 1000 žensk, starih 20-24 let, leta 1979 rodilo 180 otrok, pa je bila lani ta številka le še pri 43.

Rodnost med ženskami, starimi 30-34 let, se je v začetku 90. let začela dvigovati in se do zdaj več kot podvojila. Med ženskami, starimi 35-39 let, pa je zdaj nekoliko višja kot pred 50 leti. Tako na uradu ugotavljajo, da je rodnost žensk v zadnjih desetih letih v Sloveniji najvišja med ženskami, starimi 25-29 let in 30-34 let.