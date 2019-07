"Matura je ključen element zagotavljanja kakovosti srednješolskega izobraževanja in zunanja spodbuda za rast te kakovosti," meni šolski minister Jernej Pikalo. Foto: RTV SLO/Špela Šebenik

Splošno maturo je po podatkih ministrstva letos na 83 šolah opravljalo 6.183 kandidatov, ki so se spopadli s 33 različnimi maturitetnimi predmeti. Delež uspešnih je bil 90,3-odstoten, kar je več kot lani, ko je maturo izdelalo 88 odstotkov kandidatov.

Poklicne mature se je na 140 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 8.110 kandidatov. Od tega je bilo 7.219 dijakov, k poklicni maturi pa je pristopilo še 891 kandidatov z drugačnim statusom. Uspešnih je bilo 91,4 odstotka kandidatov, lani 90,5 odstotka.

V programu mednarodne mature je bilo letos 65 dijakov iz Slovenije in 23 tujcev. 35 kandidatov je s 40 točkami ali več doseglo izjemni uspeh in so prejeli spričevalo s pohvalo. Slovenski dijaki so na mednarodni maturi dosegli v povprečju 38,3 točke v Mariboru, 38,8 točke v Ljubljani in 38,1 točke v Kranju. Izjemen uspeh, vseh 45 točk, sta dosegla dva kandidata II. gimnazije Maribor. K mednarodni maturi je letos pristopila 28. generacija v Mariboru in Ljubljani ter 8. generacija v Kranju.

Splošna matura letos praznuje 25 let, v tem času pa so kandidati opravili 1.183.639 izpitov, izdanih je bilo 196.974 spričeval. Poklicna matura je postala polnoletna, v 18 letih so kandidati opravili 857.154 izpitov, izdali pa so jim 187.502 spričevali.

"V okviru Državnega izpitnega centra je obe centralno vodeni maturi, torej splošno in poklicno, do zdaj opravilo 384.476 maturantk maturantov oz. 18,5 odstotka državljank in državljanov Slovenije," so navedli na ministrstvu.