Minister Rudi Medved je opozoril, da je pomembna novost v noveli tudi uvajanje pravnega varstva na drugi stopnji, da "nad komisijo ne bo le modro ali oblačno nebo." Foto: MMC RTV SLO

Minister za javno upravo Rudi Medved je po seji vlade dejal, da se s predlogom novele krepijo neodvisnost in strokovnost revizijske komisije in učinkovitost pravnega varstva večjih projektov, predvsem s področja infrastrukture. Predlog novele bo zaostril odgovornost naročnikov, ponudnikov in komisije, ki je varuh zakonitosti na tem področju, je prepričan.

"Glede na aktualne dogodke pri velikih infrastrukturnih projektih smo prepričani, da je novela pomembna, saj bomo s tem v prihodnje pospešili nekatere postopke, ki se zdaj nenavadno dolgo zavlačujejo in povzročajo gospodarsko škodo," je dejal minister in dodal, da samo sprejetje zakona še ne bo nemudoma pospešilo projektov, ki že nekaj časa stojijo.

"Ne drži, da je v sistemu naročanja vse narobe. Več kot 6000 javnih naročil izvedemo na leto, manj kot dva odstotka oz. okoli 300 jih konča na državni revizijski komisiji. Večina jih je rutinskih, le nekaj jih pa je velikih, kjer se bije neusmiljen boj," je pojasnil.

Ena glavnih novosti, ki jih prinaša predlog novele zakona, je spremenjen postopek imenovanja članov Državne revizijske komisije, s spremembami pa Slovenija sledi priporočilom Evropske komisije. Predlog novele uvaja tudi strokovno komisijo, sestavljeno iz članov sodnega sveta, ki bo preverila usposobljenost kandidatov, nato pa bodo kandidate potrdili še v DZ-ju. Število članov državne revizijske komisije bodo povečali s pet na sedem, kar bo pripomoglo k hitrejšemu odločanju.

"Ne pravim, da člani zdaj niso strokovni in usposobljeni, vendar je praksa pokazala, da potrebujemo širši spekter. Javna naročila so danes tako kompleksna, da potrebujemo ljudi tudi z drugimi znanji," je pojasnil minister Medved.

Prednostno odločanje komisije

O velikih projektih, vrednih več kot 10 milijonov evrov, bo komisija odločala prednostno. "Komisija naj presoja zgolj bistvene kršitve in se ne ukvarja s postavljanjem vejic, če to ne vpliva na izvedbo postopkov javnega naročila," je dejal minister, ki je poudaril tudi onemogočanje veriženja vedno novih pritožb na eno zadevo. Komisija pa bo morala, kot je navedel, odločiti o vseh točkah pritožbe.

Pomembna novost je tudi uvajanje pravnega varstva na drugi stopnji, da "nad komisijo ne bo le modro ali oblačno nebo", je opozoril minister Medved. Sodno varstvo bo izvajalo upravno sodišče, vendar tako, da to ne bo ustavilo samih postopkov.

Novela zakona naj bi zagotovila učinkovitost pravnega varstva pri večjih projektih, predvsem s področja infrastrukture. Foto: BoBo

"To ne pomeni, da bomo čez noč odpravili vse probleme javnega naročanja, ampak če bi to uvedli pred 10 leti, bi danes že imeli oblikovano sodno prakso," je dejal minister in pojasnil, da se na ministrstvu sprememb zakonodaje niso lotili le zaradi zapletov pri razpisu za gradnjo druge cevi karavanškega predora, temveč je minula praksa pokazala, da bi morale predlagane rešitve, ki delujejo drugje po Evropi, delovati tudi pri nas.

"Je pa tudi res, da druge države takšne kulture pritoževanja ne poznajo. Ni to samo zaradi zakonodaje, ta tudi ni čarobna palčka," je sklenil minister.