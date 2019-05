Predlog je Medved najprej predstavil koaliciji, nato pa ga bo predstavil tudi opoziciji. Za zdaj kaže, da so stranke bolj naklonjene ukinitvi okrajev in uvedbi prednostnega glasu. Foto: BoBo

Potem ko je ustavno sodišče ugotovilo neustavnost dela volilne zakonodaje, ki določa območja volilnih enot in okrajev. Razlika med najmanjšimi in največjimi volilnimi okraji se namreč vse bolj povečuje, poleg tega pri volilnih okrajih ni upoštevano merilo o geografski zaokroženosti, je ugotovilo sodišče. Minister za javno upravo Rudi Medved se je pri spremembah volilne zakonodaje v koaliciji osredotočil na predlog preoblikovanja volilnih okrajev, in sicer na primeru tretje in osme volilne enote.

Ministrstvo za javno upravo bo pripravilo predlog razreza volilnih okrajev še za druge volilne enote, je po srečanju s koalicijskimi strankami pojasnil minister. Dodal je, da je to težko in zamudno delo, zato pričakuje, da bodo za to potrebovali vsaj dva meseca ali več.

Za ukinitev okrajev in uvedbo preferenčnega glasu potrebna dvotretjinska večina v DZ-ju

Po njegovih navedbah je bil njihov cilj zlasti pokazati, da je mogoče zadostiti odločbi ustavnega sodišča tudi s spremembo meja volilnih okrajev. "To smo za zdaj naredili na primeru dveh volilnih enot in predstavniki koalicijskih strank menijo, da smo na pravi poti, seveda kar zadeva samo spreminjanje volilnih okrajev in zagotavljanje enake volilne pravice volivcem," je povedal Medved, a dodal, da bodo o tem še potekale politične razprave. Spomnil je namreč, da je za tako spreminjanje volilnih okrajev v DZ-ju potrebnih najmanj 46 glasov. Mogoča je tudi ukinitev okrajev ter uvedba bodisi relativnega bodisi absolutnega prednostnega glasu, a bi za to v državnem zboru potrebovali najmanj 60 poslanskih glasov.

Medtem ko sta bila predloga sprememb glede uvedbe prednostnega glasu skoraj pripravljena že na začetku meseca, so na ministrstvu zdaj pripravili še predlog sprememb volilnih okrajev.

Spremembe zakonodaje je v odločbi o oceni ustavnosti zahtevalo ustavno sodišče, v napore za zbližanja parlamentarnih strank o katerem od teh predlogov pa se je aktivno vključil tudi predsednik republike Borut Pahor. Prvi krog usklajevanj pogajalcev strank je gostil 22. marca, nadaljevanje pogajanj pa bo predvidoma konec tega tedna.