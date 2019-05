Vrtec Medvode 14. februarja 2018. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Jeseni je odjeknila novica o številnih nezakonitostih pri enem od zasebnih izvajalcev varstva otrok, zato se je inšpektorat za šolstvo in šport pri nadaljnjih nadzorih sistematično osredotočil na zasebne izvajalce in ponudnike storitev varstva predšolskih otrok, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Opravljeni nadzori so pokazali številne kršitve veljavne zakonodaje, za katere pa inšpektorji nimajo na voljo ukrepov, ki bi kršilce prisilili k takojšnji vzpostavitvi zakonitega stanja. Tako so ugotovili kršitve pri zasebnih vrtcih in varuhih predšolskih otrok na domu, še hujše kršitve so po navedbah ministrstva ugotovili pri izvajalcih, ki dejavnost varstva otrok prikrivajo z registracijo druge dejavnosti.

Po navedbah ministrstva ti primeri predstavljajo ne le nezakonito prakso in vprašljivo varnost predšolskih otrok, temveč tudi nelojalno konkurenco vsem, ki izpolnjujejo pogoje in so vpisani v razvid oziroma v register pri pristojnem ministrstvu.

Zato osnutek predlagane novele vsebuje posebno določbo, s katero se prepoveduje opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok vsem, ki niso vpisani v register. Kazen za kršitev je takojšnja prepoved opravljanja dejavnosti in globa od 5000 do 10.000 evrov.

Ministrstvo je pri pripravi novele sledilo tudi nekaterim predlogom varuhov predšolskih otrok, ki so opozorili na težaven položaj njihovega statusa, predvsem zaradi vprašanja nadomeščanja varuha med upravičeno odsotnostjo. Osnutek tako prinaša določbo, ki določa pravila za nadomeščanje odsotnega varuha, tako za krajšo kot tudi daljšo odsotnost. Pri tem je predvidena tudi določba, ki bo varuhe zavezovala k sklenitvi pogodbe s starši in vodenju evidence otrok, ki jih varujejo na domu.

Predlagana novela zakona o vrtcih poleg tega prinaša spremenjen obseg višine sredstev, ki pripadajo zasebnim vrtcem od občin. Občina bo lahko v določenih primerih sama odločala, ali bo zasebnemu vrtcu zagotavljala 85 odstotkov sredstev na posameznega otroka ali manj.

Tako bi se zagotovila racionalna poraba javnih sredstev, saj je občina obvezana kriti stroške prostih mest v javnih vrtcih in hkrati financirati zasebni vrtec.

Ministrstvo bo po javni razpravi skrbno proučilo vse prejete pripombe in komentarje ter pripravilo predlog končnega besedila zakona. Tega bodo najprej predložili v obravnavo vladi in nato še v sprejetje državnemu zboru, so še dodali z ministrstva.