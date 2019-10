Mojca Z. Dernovšek

Izjava dneva

Ljubljana - MMC RTV SLO

Foto: Alen Milavec/Bobo

Gre za to, da človek v vsakodnevnem življenju funkcionira, in to na vseh področjih. Če so simptomi izraženi, a človeku ne povzročajo težav pri funkcioniranju, potem ne moremo postaviti diagnoze duševne motnje.