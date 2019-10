Policisti so dobili nov helikopter. Foto: BoBo

Poveljnik letalske policijske enote v upravi za policijske specialnosti Dejan Kink je dejal, da je današnji dan zanje zelo pomemben, saj je po 12 letih na njihovi platformi zopet pristal nov helikopter. "Trenutno še ni naš, saj poteka postopek končnega prevzema," je pojasnil. Tako bo uradna slovesnost ob prevzemu novega helikopterja predvidoma v roku desetih dni.

Kink upa, da bo helikopter čim prej operativen. Za helikopter je bilo že izvedeno osnovno usposabljanje, tako je zanj usposobljenih osem pilotov in šest tehnikov. Sedaj sledita še šolanje za inštruktorje pilotov in operativno šolanje. "Računamo, da bo v roku pol leta helikopter operativen za vse naloge," je povedal Kink.

Izpostavil je, da gre za zelo zmogljiv, moderen večnamenski transportni helikopter Agusta Westland AW169 proizvajalca Leonardo Helicopters z najsodobnejšimi sistemi. To je relativno nova serija helikopterjev. Prvega so izdelali leta 2012, sedaj pa se zelo hitro uveljavlja na trgu. Helikopter, ki ga bo uporabljala slovenska policija, je 102. v seriji izdelave.

Velika hitrost križarjenja, operativa ponoči in podnevi

Helikopter ima tipski certifikat EASA. Za operativne naloge pa je uporaben tako podnevi kot ponoči. Njegova glavna prednost pred drugimi helikopterji istega razreda so velika hitrost križarjenja, ogromna zaloga moči in fleksibilnost opreme za različne naloge. Ima tudi prilagodljivo potniško kabino z zelo dobro vidnostjo.

Izpolnjuje vse sodobne standarde glede letalske varnosti in hrupa. V praksi to pomeni, da prelete na različne naloge opravi bistveno hitreje, ima znatno boljše zmogljivosti na višini in omogoča večjo varnost ob odpovedi enega motorja. V primeru odpovedi motorja se tako lahko helikopter reši iz urbanega naselja in ne ogroža nikogar, je pojasnil Kink.

Prejeli so tudi vso opremo, potrebno za izvajanje policijskih nalog. Med drugim je opremljen z vitlom, kar bo omogočalo izvajanje gorskega reševanja. Poleg tega je opremljen z reflektorjem velike moči, kljuko za prenos zunanjega tovora in samostojnim snemljivim medicinskim interierjem z enimi nosili.

V policiji so za leto 2021 načrtovali nakup še enega helikopterja, a bo dejanski nakup odvisen od proračuna. Trenutno ima sicer letalska policijska enota šest starejših helikopterjev, od katerih pa sta plovna le dva, ostali so v vzdrževanju ali postopku obnove.

"Najbolj šibki smo na področju večnamenskih transportnih helikopterjev," je pojasnil Kink. Zato naj bi nova helikopterja zamenjala 39 let star helikopter Agusta Bell 212 in 32 let star helikopter Agusta Bell 412.