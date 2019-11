Napaka na daljnovodu. Foto: BoBo

Napako so odpravili nekaj pred 22. uro, so potrdili na Elektru Ljubljana.

Napaka se je pojavila na 110-kilovoltnem daljnovodu na relaciji Hudo–Kočevje. V temi je ostalo območje južno od Ljubljane – od Lavrice, Grosuplja, Višnje Gore in Ivančne Gorice do Velikih Lašč in tudi Kočevja.

Okvara je nastala okoli 19.30. Po poročanju TV Slovenija je nekaj ljudi ostalo ujetih v nakupovalnih centrih. Sicer pa o večjih težavah za zdaj ni poročil.