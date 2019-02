Težko pričakovane počitnice so se začele za okoli 140.000 učencev in dijakov iz osrednje in zahodne Slovenije. Foto: BoBo

Na počitnice se zdaj odpravlja še druga polovica šolarjev iz gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Ribnice, Sodražice, Loškega Potoka, Kočevja, Osilnice in Kostela.

Ob ugodni vremenski napovedi, ki ob soncu sicer obeta tudi precej nadpovprečno visoke temperature, jim bo na voljo veliko aktivnosti.

Nasveti: zabavni poskusi med počitnicami

V Ljubljani svet zmajev in živali

Zavod Ljubljanski grad otrokom in mlajšim ponuja "zacoprane" šolske počitnice s čarodejko in pustolovko, ki išče zmaje. V Pionirskem domu so za otroke od 6 do 9 let so pripravili vselikovno šolo, za otroke od 8 do 12 let pa radijsko šolo. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik je šolarjem ponudila počitnice ob morju v Pacugu. Pestro bo tudi v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer bo vsak dan posvečen drugi temi in živali.

Kreativne delavnice in druženje

Tudi kranjski šolarji in dijaki bodo lahko izbirali med veliko dogodki: drsanje v ledeni dvorani, plesanje v plesnem studiu ali plavanje v pokritem bazenu. V mestni knjižnici bo program s pravljičnimi urami in različnimi igrami.

V Istri Društvo prijateljev mladine Koper za otroke od 8. do 12. leta organizira izdelovanje letal in ustvarjanje predmetov iz gline.

Na Goriškem se bodo šolarji lahko udeležili različnih zimskih počitniških ustvarjalnic v organizaciji Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško.

Veliko raznovrstnih dogodkov v času počitnic so pripravile tudi obljubljanske občine. V Kamniku bo na primer posebna atrakcija drsališče v Tuhinjski dolini pri Termah Snovik. Mogoče bo tudi smučanje in sankanje na Veliki planini, kjer so urejene tudi tekaške proge. Uporaba tekaških prog je za vse ljubitelje teka na smučeh brezplačna.

Poskrbite za varnost na smučiščih

Na smučiščih, kjer je takrat več ljudi kot običajno, bodo policisti poostreno nadzirali spoštovanje predpisov. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa priporočajo, naj bodo otroci oblečeni v zimska vrhnja oblačila, šal ni priporočljiv, ker se lahko zaplete v sanke, kar je nevarno za zadušitev. Vedno naj uporabljajo čelado za zimske športe, saj so pri sankanju pogoste ravno poškodbe glave.

Zaradi močnega odbijanja sončnih žarkov od snežne podlage tudi v oblačnem vremenu se je treba namazati z zaščitno kremo s faktorjem za UVA- in UVB-žarke.

Šolarji bodo v šolske klopi znova sedli v ponedeljek, 4. marca. Naslednje počitnice jih čakajo v maju.