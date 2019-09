Na konferenci najvišjega vojaškega organa Nata pričakujejo okoli 400 gostov. Foto: EPA

Formalno bo konferenca z najvišjimi vojaškimi poveljniki 28 članic Nata in predstavnika Islandije, ki sicer nima stalne vojske, posvečena pregledu skupnih misij in operacij zavezništva, operativnemu delovanju ter ohranjanju pripravljenosti in odvračalne drže Nata. Posvetili naj bi se tudi izgradnji koncepta bojevanja v sodobnem varnostnem okolju.

V Slovenski vojski poudarjajo, da je konferenca za Slovenijo velika čast in priznanje, a hkrati tudi precejšen logistični zalogaj.

V Ljubljani vojaški odbor zveze Nato

Vojaški odbor je najvišji vojaški organ Nata. V prvi vrsti skrbi za oblikovanje vojaških nasvetov Severnoatlantskemu svetu in daje usmeritve obema strateškima poveljstvoma. Odbor je povezava med političnimi odločevalci in Natovo vojaško strukturo. Gre za stalni organ, ki se sestaja vsaj enkrat tedensko, običajno na ravni stalnih vojaških predstavnikov na sedežu zavezništva v Bruslju, trikrat letno pa se sestaja tudi na najvišji ravni, na ravni načelnikov generalštabov vojska članic. Dvakrat od tega v Bruslju, enkrat letno pa v eni od članic – letos v Sloveniji.

Konferenci bo predsedoval načelnik vojaškega odbora Nata, britanski letalski general Stuart William Peach. V skladu s tradicijo bo konferenci sopredsedovala tudi gostiteljica, slovenska generalmajorka Alenka Ermenc, sicer edina načelnica med svojimi moškimi kolegi v Natu.

V Slovenijo je že v četrtek prispel predsedujoči general Stuart William Peach. Foto: STA/Daniel Novakovič

Cestne zapore

Organizacija srečanja bo za Slovenijo pomenila tudi precejšen logistični zalogaj. Tako bodo aktivirane tudi številne policijske enote, saj bosta zasedanje in spremljevalni program potekala na območju treh policijskih uprav – ljubljanske, kranjske in koprske. Policisti bodo na določeni lokaciji ali trasi potovanja varovanih oseb izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa.

Uradni del se bo končal v soboto, dan pozneje pa se bo zaključil tudi neformalni del srečanja, ki bo potekalo predvsem v Ljubljani.