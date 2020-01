Predsednik republike Borut Pahor je staršema prvega novorojenčka v letu 2020, ki se je rodil v Ljubljani dve minuti čez polnoč, poslal čestitko. Foto: BoBo

Natanael je težek 4,140 kilograma in velik 55 centimetrov, so povedali v ljubljanski porodnišnici.

Prva deklica letos pa se je rodila ob 2. uri na Jesenicah. Sofia je težka 2,220 kilograma in velika 46 centimetrov. Na Jesenicah se je rodila tudi zadnja deklica starega leta. Pričakali so jo v torek ob 20.47.

Do 11. ure se je v Ljubljani rodilo devet dečkov in dve deklici. Prva deklica se je rodila šele nekaj čez deveto uro.

Tudi zadnji novorojenček, ki se je v Ljubljani rodil v letu 2019, je bil deček. Žan se je rodil ob 20.45 in je težek 3,300 kilograma ter velik 52 centimetrov.

Kot je še pojasnila Andreja Trojner Bregar iz ljubljanske porodnišnice, so imeli v letu 2019 5.528 porodov, od tega so se pri 146 porodih rodili dvojčki in enkrat trojčki. Kot je dejala zdravnica, si v novem letu želijo predvsem zdravih porodnic in zdravih krepkih novorojenčkov.

Mariborski deček se je rodil minuto za ljubljanskim

Štiri minute čez polnoč pa se je v mariborski porodnišnici rodil deček, težek 3,390 kilograma in velik 52 centimetrov. Ob 6.05 so dočakali še enega dečka. Prav tako je bil deček tudi zadnji, ki je tam privekal na svet lani. Rodil se je v torek ob 22.02.

V Celju so prav tako že povili dva dečka, prvega ob 2.13, drugega pa ob 5.14. Tudi zadnji, ki se je rodil lani, je bil deček, na svet pa je prišel v torek ob 22.21.

V Postojni se je prvi v novem letu nekaj čez 3. uro zjutraj rodil deček, lani pa je bila zadnja deklica, ki se je v torek rodila prav tako približno ob 3. uri zjutraj.

V porodnišnicah v Izoli in Šempetru pri Gorici je bila noč mirna, prva otroka letos sta se rodila šele v jutranjih urah. V Novem mestu, Brežicah, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Kranju in na Ptuju pa na prvo rojstvo še čakajo.



Pahor tokrat ne bo obiskal porodnišnice

Predsednik Pahor se je odločil, da bo spoštoval poziv Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ‒ Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Ta je sredi decembra pozvala politike, naj ob novoletnih praznikih ne obiskujejo porodnic in novorojenčkov v porodnišnicah.