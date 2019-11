Da so odstopili, je v pismu na Twitterju sporočil predsednik podmladka Andrej Omerzel, ki je vodenje podmladka prevzel pred dvema letoma. Iz zapisanega gre sklepati, da razlogi za odstop tičijo v povabilu zunanjega ministra katalonske regionalne vlade Alfreda Boscha, da se udeleži sobotnega kongresa podmladka, in očitkih o nepreglednosti pri oblikovanju liste kandidatov za kongres.

Pismo vodstva MF pic.twitter.com/N5Nal6Gw4O — Mladi forum SD (@Mladiforum) November 13, 2019

Razburili "določene ljudi" znotraj matične stranke

Kot v pismu navaja Omerzel, so Boscha na sobotni kongres povabili, da bi opozorili, da nasilje nikakor in nikoli ni rešitev, a je njihova odločitev naletela na neodobravanje "določenih ljudi znotraj matične stranke". "Ne glede na to, da bo ta odločitev imela negativne posledice za nas, smo se odločili, da bomo branili osnovne človekove pravice in s tem stali na pravi strani zgodovine, ne glede na ceno, ki jo bomo za to plačali," je zapisal.

Izpostavlja tudi očitke, ki so jih dobili pri sprejetju pravilnika o evidentiranju in kandiranju za kongres podmladka ter oblikovanju liste kandidatk in kandidatov. Kot navaja, so pravilnik in vse postopke izpeljali v skladu s statutom, kljub temu pa so se spoprijeli z očitki o nepreglednosti "in to s strani, ki so glasovali za pravilnik in ki so izrazili podporo predlagani strukturi kandidatk in kandidatov".

"Ker je v Sloveniji politična kultura na izjemno nizki ravni in ker se sedanje vodstvo Mladega foruma SD-ja zaveda pomembnosti transparentnosti v politiki," celotno vodstvo nepreklicno odstopa s položajev, je zapisal. Dodal je še, da se nihče od vodstva Mladega foruma na kongresu ne bodo potegoval za nov mandat, ostajajo pa člani Mladega foruma in SD-ja.