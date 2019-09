Predsednik Pahor je v nagovoru izpostavil pomen znanja, pa tudi poguma in vztrajnosti ter razmišljanja zunaj okvirjev. Foto: BoBo

Kritikam na račun slovenskega šolskega sistema po besedah Jana Krajnika, ki je zbrane nagovoril v imenu maturantov, dovolj glasno odgovarjajo odlični rezultati na področju znanja. Ocenjuje, da je slovenski šolski sistem dober: omogoča pridobitev splošnega in strokovnega znanja, razvijanje različnih sposobnosti v okviru pouka in obšolskih dejavnostih.

"Učenci moramo pokazati voljo in vložiti veliko truda, da se naše trdo delo pretvori v želene rezultate. Šolski sistem je za vse enak in vsem omogoča enake možnosti za uspeh, od vsakega posebej pa je odvisno, kako jih bo izkoristil," je še izpostavil bodoči študent, ki je v nagovoru že razmišljal o razmerah na trgu dela.

"Žal opažam, da na trgu dela znanje nima vedno prve in najpomembnejše vloge pri zaposlovanju. Če za zasebni sektor velja, da izobrazba skupaj s sposobnostmi in spretnostmi predstavlja prioriteto, pa tega za zaposlovanje v državnih podjetjih ne bi mogel trditi," je dejal Krajnik. Po njegovi oceni tam velikokrat prevladujejo politične in sorodstvene povezave, in ne znanje. To pa se mi zdi izjemno zaskrbljujoče, saj da tudi zaradi tega mladi intelektualci odhajajo v tujino.

Prav tako je minister Jernej Pikalo ugotavljal, da včasih ne znamo dovolj poudariti odličnosti in znanja. Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem, ki so v izobraževalnem procesu diamantnih maturantov delovali za to, da bodo na koncu odlične osebe, "ne samo na trgu dela, ampak tudi v vsakdanjem življenju". Mladim pa je zaželel, da bi nenehno nadgrajevali svoje znanje ter s tem izboljševali sebe in družbo.

Po besedah predsednika Boruta Pahorja pa bodo tisti, ki želijo biti najboljši, spoznali, da pri doseganju odličnosti poleg znanja postajajo pomembne tudi nekatere značajske vrline, med katerimi je izpostavil pogum in vztrajnost. "Ob porazu ne odnehajte. Razmišljajte zunaj okvirjev, v katerih razmišljajo tisti, s katerimi tekmujete," je mladim še svetoval predsednik republike.

Pahor gostil diamantne maturante

Na Brdu se je zbralo 120 diamantnih maturantov