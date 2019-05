Predsednik Nemčije na obisku v Sloveniji. Foto: BoBo

Nemški predsednik priznava nujnost politične razprave o prihodnosti EU-ja in da se lahko prek tvornih razprav krepi povezanost. Opozoril je, da zaradi prihodnjih izzivov države same ne bodo mogle najti primernih odgovorov, ampak je to mogoče v skupnosti.

"Mogoče je ideja o skupni Evropi najboljša ideja, ki se je na tej celini kdaj porodila," je dejal, ko je spomnil na stoletja vojn in konfliktov ter Schumanovo deklaracijo o trajnem miru med evropskimi narodi. Pri tem je opozoril, da je treba vedno znova sebi in pa mlajšim pojasnjevati, da ni nič večno ali samoumevno.

Mladi nimajo neposredne izkušnje z grenko zgodovino

Pahor je dodal, da mlada generacija res nima neposredne izkušnje z grenkimi časi zgodovine, a se je po njegovem mnenju pri njih okrepilo spoznanje, da imajo neko vrsto odgovornosti in pravico, da se izrečejo glede temeljnega vprašanja, v katero smer naj gre EU. Tako da je prepričan, da bo tokratna volilna udeležba višja v primerjavi s prejšnjimi.

Predsednika sta se strinjala, da je treba promovirati idejo Evropske unije, tudi ko ni ravno predvolilni čas. Oba sta ob tem delila svoje izkušnje s srečanj z mladimi. Pahor je tako med drugim poudaril, da osnovnošolce ali dijake vabi, naj gojijo tako slovensko kot evropsko identiteto. Steinmeier pa je izpostavil pogovore z mladimi, ki morda zaradi manj možnosti nimajo nujno neposredne izkušnje z Evropsko unijo, kot so na primer izmenjave.

Steinmeier je ob razcepa, pred katerim je Evropska unija, izrazil veselje, da bosta lahko skupaj s Pahorjem o prihodnosti povezave spregovorila tudi z mladimi in spoznala njihov pogled na Evropo. "Vedno znova moramo preverjati, ali je to, kar mi delamo za Evropo, to, kar mlade generacije pričakujejo od Evrope," je poudaril.