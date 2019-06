Foto: BoBo

Pahor je prepričan, da Čeferin izpolnjuje visoka strokovna merila za opravljanje funkcije ter ima zadostno podporo za izvolitev.

Izbiral je med tremi prijavljenimi kandidati: Čeferinom, nekdanjim vodjo vladne zakonodajne službe Janezom Pogorelcem in nekdanjim novinarjem Marjanom Lekšetom.

Konec maja je pravil posvet z vodji poslanskih skupin o podpori posameznemu kandidatu. Večina poslanskih skupin je vsaj načelno podprla Čeferina. V LMŠ-ju in SDS-u takrat svoje odločitve še niso razkrili, v NSi-ju pa so povedali, da so bolj naklonjeni pravniku Pogorelcu.

Ustavno sodišče potrebuje novega člana, saj se 27. septembra izteče devetletni mandat ustavni sodnici Etelki Korpič-Horvat.