Po posvetih pri predsedniku republike ima največ možnosti za novega ustavnega sodnika Rok Čeferin. Foto: UPRS (Urad predsednika Republike Slovenije)

V LMŠ-ju in SDS-u svoje odločitve še niso sprejeli, v NSi-ju so bolj naklonjeni pravniku Janezu Pogorelcu, za DeSUS pa sta sprejemljiva oba omenjena kandidata.

Predsednik republike Borut Pahor je z večino vodij poslanskih skupin opravil posvetovanja o kandidatih za novega ustavnega sodnika in kandidatki za informacijsko pooblaščenko. Za mesto ustavnega sodnika so prijavljeni odvetnik Rok Čeferin, nekdanji vodja vladne zakonodajne službe Janez Pogorelec in nekdanji novinar Marjan Lekše.

Kot je po posvetu pri Pahorju povedal vodja poslanske skupine LMŠ-ja Brane Golubović, odločitve še niso sprejeli. Podobno velja tudi za SDS. Kot je napovedal vodja poslanske skupine Danijel Krivec, bodo odločitev sprejeli tik pred glasovanjem, sami pa v tem trenutku ne bodo predlagali katerega drugega kandidata.

Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han je pojasnil, da so se njihovi poslanci pogovorili z vsemi tremi kandidati za ustavnega sodnika. Najbolj jih je prepričal Čeferin, zato so mu podporo izrazili tudi v današnjem pogovoru s predsednikom republike. Tudi v SMC-ju po besedah vodje poslanske skupine Igorja Zorčiča najvišjo podporo uživa Čeferin. Podporo temu kandidatu je v izjavi za medije po srečanju s Pahorjem izrazil tudi namestnik vodje poslanske skupine SAB-a Andrej Rajh.

Vodji poslanske skupine Levica Mateju T. Vatovcu se Pogorelec in Lekše ne zdita primerna kandidata za to funkcijo, o kandidaturi Čeferina, ki je po njegovem mnenju sicer eden boljših kandidatov v zadnjem času, pa bodo še opravili razpravo. "Mogoče pa bi bil že čas, da bi na ustavno sodišče prišel kandidat, ki ima nekoliko naprednejša, progresivna stališča," je dodal.

Vodja poslanske skupine NSi-ja Jožef Horvat pa je poudaril, da prednost dajejo nekdanjemu vodji vladne službe za zakonodajo Pogorelcu. Med drugim je poudaril, da je Pogorelec doktoriral iz ustavnega prava, prav teh znanj pa po besedah Horvata na ustavnem sodišču manjka. Kot je dodal Horvat, pa nimajo nič niti proti kandidaturi Čeferina.

Za vodjo poslanske skupine DeSUS-a Franca Juršo pa sta medtem sprejemljiva tako Čeferin kot tudi Pogorelec.

Predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti ter prvak SNS-a Zmago Jelinčič Plemeniti se zaradi odsotnosti posvetovanja še niso udeležili.

Večinska podpora Prelesnikovi

Predsednik republike Borut Pahor je z vodji poslanskih skupin opravil tudi posvetovanja o kandidaturi Mojce Prelesnik za informacijsko pooblaščenko. Prelesnikovi, ki je organ vodila že doslej in je bila tudi edina kandidatka, je podporo izrazila večina poslanskih skupin, čeprav nekatere med njimi odločitve še niso uradno sprejele.

Na javni poziv predsednika republike za mesto informacijskega pooblaščenca se je poleg aktualne pooblaščenke Mojce Prelesnik, ki se ji petletni mandat izteče 17. julija, sprva sicer prijavil še novinar Rajko Gerič, a je od kandidature nato odstopil.