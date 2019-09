Državni zbor bo po poletnih počitnicah nadaljeval delo. Foto: BoBo

Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja medicinske opreme in zdravstvenega materiala bo v tednu po počitnicah zasedala kar trikrat.

V torek bo zaslišala tri priče, in sicer nekdanja predsednika Zdravniške zbornice Slovenije Gordano Živčec Kalan in Andreja Možino ter aktualno predsednico zbornice Zdenko Čebašek-Travnik. V četrtek bosta pred komisijo pričala Vrhunec, ki je Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana vodil v letih od 2009 do 2013, in Kopač, ki je ta zavod vodil od maja 2016 do decembra 2017. V petek bodo zaslišani še nekdanji strokovni direktorji pediatrične klinike Rajko Kenda in Anamarija Meglič ter Tomaž Podnar, ki je z mesta vodje službe za kardiologijo na pediatrični kliniki odstopil julija 2017.

Razmere na otroški kardiologiji so leta 2017 s položaja odnesle tudi nekdanjega generalnega direktorja UKC-ja Ljubljana Andraža Kopača, obenem pa se je poslovila nekdanja strokovna direktorica Marija Pfeifer. Preiskovalna komisija, ki jo vodi poslanka SDS-a Jelka Godec, je junija med drugim zaslišala Tomaža Gantarja, ki je bil minister za zdravje v obdobju 2012‒2013. Bil je izrazito kritičen do stanja otroške kardiokirurgije v UKC-ju Ljubljana v času, ko je bil na čelu ministrstva. Odgovornost je pripisal predvsem stroki v UKC-ju, ki po njegovih besedah ni našla prave rešitve.

Razpravljali bodo tudi na komisijah

Komisija za nadzor javnih financ bo na zahtevo NSi-ja razpravljala o po njihovih navedbah netransparentnem in neučinkovitem vodenju velikih državnih infrastrukturnih projektov. Med drugim naštevajo problematiko pri razpisih za izvedbo projektov pri izgradnji drugega tira (nazadnje je odmeval zaplet pri razpisu za izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice), zaplete pri izbiri izvajalca del za izgradnjo druge cevi predora Karavanke in problematiko izvedbe trase za tretjo razvojno os. Od odgovornih želijo odgovore.

Na odboru DZ-ja za finance bo druga obravnava predloga novele zakona za uravnoteženje javnih financ, s katero Levica predlaga izboljšanje plačila študentskega dela. Delavcem študentom želijo zagotoviti čimprejšnji dvig minimalne urne postavke na pet evrov neto, uvedbo usklajevanja z rastjo minimalne plače in priznanje pravice do dodatka za delo ponoči, ob nedeljah in dela prostih dnevih, je ob vložitvi zahteve za nujno sejo odbora pred nekaj dnevi povedal poslanec Levice Miha Kordiš.