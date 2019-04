Postavljanje kresa. Foto: BoBo

Kurjenje kresov, pospremljeno z govori, veselicami in postavljanjem mlaja, predstavlja dolgoletno tradicijo po vsej Sloveniji. Poteka na predvečer mednarodnega praznika dela, ki je posvečen spominu na krvave demonstracije v Chicagu leta 1886, znane pod imenom Haymarketski izgred. Delavci so zahtevali osemurni delavnik, a je policija njihove demonstracije zatrla.

Prižig kresa v okviru tradicionalnega kresovanja v Rušah, ki velja za največje na Štajerskem.

Praznik dela je vsakoletna priložnost za opozorila o položaju delavcev in njihovih pravicah, zato so organizatorji večjih prireditev največkrat sindikati ali občine, manjša praznovanja pa pripravijo krajevne organizacije ali vaščani sami.

Tudi letos bodo v organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam in Konfederacije sindikatov javnega sektorja praznovali na Rožniku, kjer bodo zbrane pred prižigom kresa, ki bo ob 22. uri, nagovorili sindikalni vodje Lidija Jerkič, Jakob Počivavšek in Saša Kotar.

V Upravi RS za zaščito in reševanje pa so vse tiste, ki bodo kurili kresove, pozvali k upoštevanju napotkov. Predvsem so opozorili, da mora biti kres ves čas pod nadzorom odrasle osebe. Foto: BoBo

Postavitev mlaja in kresovanje bo tudi po drugih mestih, med drugim v Murski Soboti, kjer bo slavnostni govornik izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko, na Ptuju in v Gornji Radgoni, kjer bo tradicionalno kresovanje z "baklado" oz. baklami. Kresovi bodo zagoreli tudi v istrskih mestih in njihovem zaledju, po dolgih letih se vrača prvomajsko praznovanje v Socerbu.

Kresovi že čakajo na vžig