V nagovoru po izvolitvi za drugega predsednika SMC-ja in enotno izraženi podpori je Zdravko Počivalšek med drugim poudaril: "Karkoli kot stranka želimo storiti, je pomembno, da to storimo zato, da napredujemo kot stranka, in za dobrobit vseh državljanov".

O sebi je dejal, da je trmast in glasen, včasih pa tudi obmolkne, ker se kot gospodarstvenik zaveda, "da je po veliko govorjenja treba delati. To velja tudi za našo stranko," je poudaril.

Neposredno po prevzemu vodenja stranke od svojega predhodnika je Počivalšek predlagal Cerarja za častnega predsednika stranke, s čimer se je strinjalo tudi prisotno članstvo. Tako Cerar, po katerem je stranka na začetku nosila ime, ostaja vidno ime v stranki, že večkrat pa je napovedal tudi, da ostaja tvoren član ekipe in zvest vrednotam SMC-ja. Z zahvalo je sprejel naziv častnega predsednika stranke, ki jo je vodil od njene ustanovitve do danes.

Počivalšek predstavil štiri glavne usmeritve SMC-ja

Počivalšek je že v svojem nagovoru pred izvolitvijo dejal, da ima stranka zdravo jedro v ljudeh, inovativne ideje, prodorno vizijo, uporabna znanja in ambiciozne cilje, torej "vse, kar je potrebno, da kazalce javne podpore stranki obrnemo navzgor".

Ker je prepričan, da brez ekipe ne moreš spremeniti veliko, se je, kot je dejal, za kandidaturo odločil šele ob izraženi podpori poslancev, članov izvršnega odbora, lokalnih odborov in dosedanjega predsednika Mira Cerarja. "Bil je tisti, ki je svoje ideje in vizijo prelil v realnost, na eno mesto pripeljal glave, ki so stkale čisto novo, liberalno in moderno politiko," je dejal in se mu zahvalil za požrtvovalnost in doprinos v slovenski družbi.

Kot prvo usmeritev stranke je poudaril gospodarsko stabilnost, pri čemer je zavrnil umetno deljenje med zdravim gospodarstvom in socialno državo. "V SMC-ju se zavedamo, da je to absurd. Zdravo gospodarstvo je namreč osnova za socialno državo, ki vodi v splošno družbeno blaginjo," je pojasnil in dodal, da je osnova vsega ugodno, predvidljivo poslovno okolje, v katerem podjetja lahko ustvarjajo dodano vrednost.

Druga usmeritev je po Počivalškovih besedah pravična socialna država, saj si želi, "da kakršnokoli pomanjkanje ne bi bila več tema – niti nedeljskih kosil niti političnih obračunavanj". Zato je spomnil na odgovornost delodajalcev, da za vsako opravljeno delo zagotovijo dostojno plačilo.

Tretja Počivalškova usmeritev je liberalni pristop. "Vsak lahko pove svoje mnenje. Drugačnost in različna mnenja so vendarle bogastvo, če znamo iz njih potegniti najboljše in najti ustrezen kompromis," je navedel in dodal, da so liberalne stranke akterji v boju zoper neenakosti, izključevanje in druge oblike ekstremističnih pogledov.

Četrti steber njegovega delovanja pa bo trajnostno gospodarstvo, pri tem pa je dejal, da se bomo morali vsi začeti vesti bolj odgovorno do okolja. "Resno skrb za trajnostni razvoj lahko pokažemo le s tesnim in sistematičnim sodelovanjem okoljskega sektorja z gospodarstvom in državo. Če namreč ne bomo nečesa hitro ukrenili, se bo Slovenija utopila v odpadkih. Meje se bodo za izvoz le-teh zaprle, zato moramo skupaj najti načine, da jih bomo lahko koristno uporabili v krožnem gospodarstvu," je navedel in dodal, da mora trajnostna komponenta postati osnovni element vsakega poslovnega modela.

Cerar: "Z občutkom hvaležnosti se poslavljam od vodenja SMC-ja"

Miro Cerar je ob slovesu z vrha stranke na kongresu spregovoril o vodenju vlade in SMC-ja. Spomnil je, da je sam pred dobrimi petimi leti od ustanovnega kongresa SMC-ja prejel soglasno podporo, da stranko povede na volitve in prevzame odgovornost za vodenje države. To je ob širokem zaupanju volivcev privedlo do tega, da je lahko kot predsednik SMC-ja oblikoval vlado, ki je po več letih politične nestabilnosti ter hudih finančno-ekonomskih in socialnih pretresih stabilizirala politični prostor in državo popeljala iz krize.

Plačali smo tudi ceno neizkušenosti in premile selekcije med vsemi tistimi, ki vedno z nezgrešljivim nosom za osebne kariere najdejo pot do zmagovalcev volitev. Nekateri so pri tem še posebej koristoljubno izrabili tudi moje in vaše zaupanje. Vse to in še kaj se seveda dogaja vsaki politični stranki, toda nam, novincem na političnem prizorišču z velikansko odgovornostjo vodenja države, je to prizadejalo precejšnje rane. Miro Cerar

Ob koncu nagovora je čustveno spregovoril o svojem počutju v vlogi predsednika vlade in največje stranke. To obdobje je bilo, kot je priznal, nadvse zahtevno, pogosto tudi težko. Dejal je, da se zaveda, da pogosto ni bil dovolj všečen širši javnosti, marsikdaj tudi ne članicam in članom SMC-ja. "Naj priznam, da sem se – tudi po nasvetu drugih – nekajkrat trudil odigrati politično držo, ki naj bi mi prinesla več popularnosti. Toda vedno znova sem v takih trenutkih hitro odkril, da se mi to upira, da to nisem jaz in da niti ne morem niti ne želim postati populist," je povedal.

Ob tem je dodal, da "v današnjem času, ko vedno bolj prevladujeta površinska všečnost in prazen videz, takšna naravna osebna drža ne prinaša dovolj političnih točk". Namesto pridobivanja teh točk se je tako, kot je pojasnil, raje odločil, da ostane zvest samemu sebi in se ne pretvarja: "Prav takšen stojim tudi danes tu pred vami in se z občutkom hvaležnosti poslavljam od vodenja SMC-ja."

Zahvalil se je tistim, ki so mu in mu še vedno zaupajo: "Prav je, da ne nasedate številnim neresnicam in lažem, ki jih o meni vztrajno proizvajajo in širijo moji in naši nasprotniki." Počivalšku in vodstvu SMC-ja je v tem pogledu zaželel bolj objektivno in korektno javno obravnavo ter tudi več opore med strankinim članstvom.

Kongresa so se udeležili predstavniki večine parlamentarnih strank

Na kongres SMC-ja je prišlo več kot 400 gostov, med njimi 210 delegatov, ki bodo volili novega predsednika stranke. Kongresa se udeležujejo vidni predstavniki gospodarstva in predstavniki večine parlamentarnih strank, zbrane pa je nagovoril tudi premier Marjan Šarec. Dejal je, da z ministri in ministrico iz vrst SMC-ja zelo dobro sodelujejo ter da je SMC tvoren partner koalicije. "Želim si, da bo tudi v prihodnje tako. Sečno Zdravko Počivalšek in hvala za tvoje delo, Miro Cerar."

Miro Cerar je v izjavi pred dogodkom podprl edinega kandidata za svojega naslednika Zdravka Počivalška in dejal, da mu predaja kapetanski trak. Cerar je dejal, da je po petih letih nastopil čas, da prepusti vodenje nekomu, kot je Počivalšek, "z veliko energije, z voljo do tega, da stranko pelje naprej. Z vizijo, s katero se popolnoma ujemajo tudi strankine vrednote in v katero tudi sam verjamem".

Kongresa SMC-ja, na katerem se od predsedniškega mesta poslavlja njen ustanovitelj Miro Cerar, po katerem je stranka v začetku tudi nosila ime, so se poleg predsednika LMŠ-ja, udeležili še Matjaž Han (SD), Maša Kociper (SAB), Jožef Žnidaršič (DeSUS), Franc Breznik (SDS) in Jožef Horvat (NSi). Kongresa se je udeležil tudi predsednik zunajparlamentarne SLS Marjan Podobnik.

Med drugim je kongres nagovoril tudi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup. "Veseli me, da danes v dvorani vidim veliko predstavnikov gospodarstva. Politika in gospodarstvo morata delovati z roko v roki in v SMC-ju to dobro razumete," je izjavo predsednika GZS-ja na Twiterrju zapisala stranka SMC.

Cerar odhaja zaradi nizke podpore volivcev

Cerar je svoj odhod z vrha SMC-ja napovedal junija, po slabem izidu za stranko na majskih evropskih volitvah. Že tedaj so se pojavila namigovanja, da ga bo nasledil Počivalšek, minister iz kvote SMC-ja in član strankinega izvršnega odbora. Izziv se je odločil sprejeti ob podpori izvršnega odbora SMC-ja, poslancev, lokalnih odborov in predvsem Cerarja, ki ga je v preteklem mandatu povabil na ministrski položaj in v stranko.

Cerar se poslavlja od položaja predsednika SMC-ja